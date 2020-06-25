В 30 странах Европейского региона зафиксировали вспышки COVID-19: Украина в их числе

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в 30 странах Европейского региона зафиксированы вспышки COVID-19.

Как сообщает ВВС, директор регионального бюро ВОЗ в Европе Ханс Клюге отметил, что в 11 из них рост заболеваемости за последние недели особенно высокий – Украина в числе этих стран.

"В 30 странах Европы за последние две недели увеличилось число новых случаев. В 11 из этих стран ускоренная передача привела к очень значительному возвращению вируса, которое, если его не остановить, снова поставит системы здравоохранения на грань", – заявил Клюге.

Кроме Украины, в списке "рекордсменов" – Швеция, Армения, Казахстан, Азербайджан, Молдова, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Албания, Кыргызстан и Косово.

К концу лета, по мнению Клюге, в этих странах может начаться спад заболеваемости, который, впрочем, может перейти во вторую волну пандемии.

"Мы должны подготовиться к осени, когда COVID-19 может столкнуться с сезонным гриппом, пневмонией и другими заболеваниями, так как в итоге вирус до сих пор активно циркулирует среди людей, и пока нет ни одного эффективного лечения, никакой эффективной вакцины", – резюмировал Клюге.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский считает, что страна может столкнуться с еще одним пиком заболеваемости COVID-19 этим летом.