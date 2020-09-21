В 29 населенных пунктах Крыма исчезла вода в скважинах

В аннексированном Россией Крыму из-за засухи 29 населенных перевели на режимное водоснабжение и начали подвозить воду.

Вода в местных скважинах иссякла. Об этом на совещании 21 сентября заявил так называемый "глава" предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов, передают "Крым.Реалии".

"На утро сегодняшнего дня 29 населенных пунктов переведены на режимное водоснабжение или на подвоз воды в связи с тем, что дебет в скважинах, скажем так, исчез. Но я все равно планирую какое-то количество машин с емкостями к завтрашнему дню перетащить в Симферопольский филиал, чтобы ими подстраховать районы, в которые не смогут дотянуться мои коллеги", – сказал он.

О каким именно населенных пунктах идет речь, Баженов не уточнил.

Между тем, с начала сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ начался жесткий этап ограничений подачи воды.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению военно-политического эксперта Александра Коваленко, Крым начал превращаться в пустыню в первую очередь из-за того, что с 2014 года оккупанты не уделяли внимания ни освоению новых источников воды, ни ремонту инфраструктуры.

Также он назвал отметил, что заявления российской пропаганды о вине Украины, перекрывшей Северо-Крымский канал, не выдерживают критики, так как запасов пресной воды на полуострове достаточно для снабжения гражданского населения, но не на военные базы.