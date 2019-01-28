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Ольга Фомина
Ольга Фомина
Консультант по здоровому образу жизни, блогер Все статьи автора

В 27 у девушки случился рецидив – снова рак...

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В яркой одежде, разноцветных шапочках и каких-то немыслимых по дизайну очках – такой предстала передо мной Дараслава Кравченко, когда я рассматривала ее фотографии в соцсетях. Архитектор, дизайнер интерьеров, "немножко" художник, в ее 16 по 18 лет перенесла тяжелейшее раковое поражение лимфатической системы - лимфому Ходжкина – стадия 4А (последняя). Даше удалось пережить аутологическую трансплантацию костного мозга, где была сама себе донором, и несмотря на сильные осложнения после нее (на столько сложные, что в таком состоянии выживало всего 3%), Даша справилась и вновь обрела полноценную жизнь.

Закончила академию, освоила любимую профессию. Дипломной работой была разработка проекта детского онкологического центра. Но дальнейшие планы девушке пришлось отложить на неопределенное время. В 27 у Даши случился рецидив – снова рак!

В 27 у девушки случился рецидив – снова рак...

"Сейчас я больше года, как снова живу с диагнозом "лимфома Ходжкина", на сегодня, за это время прошла 18 курсов химиотерапии. Сейчас прохожу очень тяжелый путь – и снова трансплантация костного мозга, только теперь аллогенная - от неродственного донора, и в Украине данную процедуру не проводят, поэтому прохожу ее в турецкой клинике! Но после нее, к сожалению, назначено еще 12 курсов химии" - рассказывает Даша.

В 27 у девушки случился рецидив – снова рак...

"Но я очень хочу закончить свою диссертацию "Архітектурне формування дитячих лікувальних онкологічних центрів в Україні" и так же разработать проект онкоцентра для взрослых. Так что сейчас мне нужно собраться с духом, вдохнуть поглубже и на одном дыхании продержаться ближайший год. Хочу приносить пользу для общества, помогать!"

Ну а если вы хотите помочь Даше, реквизиты для помощи:

  • Карта Приват Банк (Украина): 4149 4996 4503 1756 (Кравченко Дараслава)

  • Western union: Daraslava Kravchenko

  • MoneyGram: Daraslava Kravchenko

  • PAYPAL ($,€,£,SEK): torohtilo @ hotmail . com с примечанием - ДЛЯ ДАШИ

Страничка Даши в соцсетях: https://www.facebook.com/dash.ka.146

Благодарю каждого неравнодушного!

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Ольга ФоминаОльга Фомина
Теги
ракболезнь
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