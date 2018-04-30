У живого существа изначально есть два варианта поведения. Безусловно доверять окружающей среде и её обитателям, или же относиться к ним по умолчанию настороженно.

Поскольку во мне ещё не умер биолог, я знаю, что внутривидовая борьба за существование- самая жёсткая.

Т.е. коала коале вапще не друг товарищ и брат. Это просто ещё одно существо, которое хочет твою еду, твоих сексуальных партнёров и твою территорию. Но. Пока еды и прочего дофига, вполне можно не заморачиваться на тему выживания за счет своих сородичей.

Мы довольно давно уже жили в благосклонной нам среде, в обилии пищи, в большом ассортименте способов её добыть без членовредительства и в иллюзии константной безопасности. Мы сняли наши бронешкурки, засунули их к бабушке на дачу, обвесились идеями братства. И забыли, как наших предков миллионами убивали голодом, чужими войнушками, вывозили эшелонами в ебеня, а особо выдающихся мочили поштучно, с предварительными ласками. У нас везде были друзья, границы стали фикцией, а наши боевые муравьи оказались весьма боевыми, но нифига не нашими. У нас в прихожей десятилетиями табунилась толпа хищников, а мы свято верили в чудесную силу волшебной бумажки, о том, что нас не сожрут.

В 2014 случилось закономерное биологическое попадалово: слабого зохавать, патамушта он всё равно не жилец. Оно всегда случается, если ты выбираешь стратегию безусловно доверять. А квартирка у нас большая, в центре, теплая-комфортная, и шмели гудуть приятно. Нас начал выедать медведь. Наши нежные брюшки без бронешкурок сладко хрустели на зубах, пока мы таращили мимимишные глазюки и никак не хотели врубиться, что нас уже жрут. Ну как же так, всего же вдоволь, и бумажка о несжирательстве- вот она, чин чинарём. Да?

- Омномном…Чё? Меморандум? Угу, есть такое дело…..омномном...если я вас не сожру, сожрёт другой... и это не я… мням... вы сами себя жрёте... чавк… хрусть…

Самая быстро соображающая часть популяции раздуплилась почти сразу и устроила форменный кипеш.

Пока одни диванные обитатели (с пузиками и в очках) изо всех сил застревали в зубах китайскими сланцами и растопыривались в чужом хлебале, другие срочно начали доставать забытые на антресолях бронешкурки. И натягивать их на застрявших в зубах.

Кто-то сгоцал в закрома за ржавыми ружбайками, кто-то скупал снарягу поприличнее, кто-то плёл маскировку под несъедобное и протягивал сопротивленцам еду.

Новые и новые лезли в пасть, щоб воно вже задавилося, падло.

И таки да. Мы застряли намертво. Проглотить нас уже не могут. Выплюнуть тоже.

По итогу медведь голодный и пока он тут с нами вошкается, ему уже отъедают жопу хищники посерьёзнее.

Что делает тот, кто влез в драку, отгрёб, но вылезти уже не может? И жопу откусывают. И жрать охота. И медвежата без присмотра то сожгут чёто, что матюки на спине намалякают. Что делать бедолаге?

Надо обнимацца!

Т.е. тебя жрут, а ты обнимайся. У тебя есть меморандум, теперь будут клёвые обнимашки. Ты не рад, дурило?

В общем, у медведя-то вариантов не дофига.

Но вопрос в другом.

Как же так получается, что наши соотечественники, изрядно пожёванные, с отжатой прихожей и кухней, голи боси, уже кагбэ наученные не ждать от окружающей среды никаких с*аных обнимашек, снова клюнули на эту тухлую замануху?

Варианта два.

Первый- они неисправимые идиоты в классическом смысле этого термина. Необучаемые, с трахнутыми молью нейронными цепями, не способные на формирование простейших условных рефлексов: медведь -> укусил -> кусается -> снова укусит

Или второй вариант. Это те самые наши соотечественники, которые не наши. Совсем не наши. Они не за нас, они за медведя. И если здесь всех выжрут, им с этого один сплошной профит.

Поскольку я не идиотка в классическом смысле этого термина, как только я вижу или слышу вот эти обнимательные лозунги, я чётко понимаю- это враг, он хочет мою пищу, мою квартиру, он хочет, чтоб я умерла или ушла.

Давайте, включайте мозги. Это не ахти какая могучая интеллектуальная деятельность. Мы обнимались с медведем всю нашу биографию. Хоть единожды мы выиграли от этого?

Может пора уже попробовать другие варианты? Например, просто подождать пока он сдохнет от голода. Он уже довольно тощ.

Давай обнимемся вот так. И подержим подольше.