Из ОРДЛО продолжают выезжать люди. Выезжают не только те, кто скучает за банальными житейскими радостями в виде безопасности, зарплаты, пенсии и свободы передвижения, но и те, кто понял, что жизнь в "маленьких угольных швейцариях" все больше напоминает жизнь в гетто, квест на выживание, и ни радует оксюморонами своих же создателей.

Да, из ОРДЛО выезжают не только проукраинские, но и реальные строители "рыспубликализма", "путинвведисты", "па-багатому" образца 2014-2016 годов, пишет Олена Степова для ИС.

Квартиры в киевских, харьковских и днепровских новостроях разлетаются, как горячие пирожки. До 75% выкупленных квартир – это "переселенцы" из ОРДЛО, которые стараются не оформлять статус, просто жители, просто граждане Украины. Цена новостроя жителей ОРДЛО не пугает. Очень много предпринимателей за годы жизни в мутной воде ОРДЛО сумели утроить свои капиталы. На войне всегда хорошо зарабатывается.

Решалы пенсионных вопросов, документов, нотариат, прокуратура и милиция, это элита. Предприниматели с деньгами попроще, это контрабандисты украинских и белорусских товаров, ГСМ. Ну, и чиновники ОРДЛО, на российских потоках, "конкурсах", "воссоединении народа Донбасса", гуманитарке сделали неплохие капиталы.

В 2014-м эти люди орали "путинвведи", доносили на проукраинских, поздравляли друг друга с освобождением от Украины, строили "рыспублику", а потом просто зарабатывали на "наварасах".

Вот мне особенно чиновники ОРДЛО нравятся.Толкать в уши жителям ОРДЛО идеи счастливой и богатой жизни "навараса", пугать бандеровцами-правосеками, и тихо купить недвижимость в Украине, чтобы если что…Да и детей-семью вывезти заблаговременно, вместе с капиталом. А в ОРДЛО да - "патриот рыспублики", "наварас", "миролугановец" или "захарец-пушилинец".

Двуличие людей на этой войне – вот страшное оружие.

Знаете, те, кто вот из этой категории "строителей рыспублик", кто в 2014-м году орал па-багатому и, "путинведи", "заживем без укропов", они ведь после каждой поездки в Украину рассказывают жителям ОРДЛО о "концлагерях СБУ" и "тайных крематориях", куда их "возили показать", что будет с жителями ОРДЛО.

Они, купив себе недвижимость в Украине, воруя денежки в ОРДЛО и зарабатывая на доверчивых "наварасах", не упускают возможность рассказать страшные истории "Украина замерзает-гола-боса", как в 2014-м рассказывали "путин нас возьмет и заживем, а вот в расиии". Кстати, о жизни в России с восторгом рассказывали те, кто был на России или в период СССР (в детстве-юности) или вообще не был. Просто вот придумывали что-то "ой, а там, все бесплатно" и дули в уши доверчивым гражданам. Сейчас те, кто выезжает в Украину из категории "референдумщиков", ведет такую же позицию в отношении Украины.

Например, в Свердловске в СШ № 7 директорская чета Косяковых получает пенсию в Харькове. Ну, и попутно решает пенсии своим подопечным-учителям. В Харькове у них дети, жизнь зе-бест, но приезжая в школу, они рассказывают о "зверствах укропов" и "нищей Украине", вызывая страх и слезу коллег.

"Милиция", "прокуратура", "нотариат", "адвокатура" ОРДЛО, те похитрее. Те молча купили недвижимость, молча вывезли семьи, молча работают, молча зарабатывают.

Ну, да Бог с ними. Умеют люди. Да и заработать, ободрать вот это "навараское" в триколорадке с вечной колбасой по 2-20 в голове и путинным в сраке, не грех. Но…Но…

Вот понятное дело, идейный чиновник ОРДЛО. Он строил для себя "страну", осознанно понимая, что уровень его дохода –коррупция, и если он не поможет оккупанту и "опочленцу" отжать территорию, он завтра будет люстрирован реформами Украины. Да, они, прокуроры-судьи-менты-чиновники, в 2014-м строили на Донбассе а-ля Россию, силовую коррупционную страну – зону.

На России силовики имеют неограниченную власть. А чиновник - чуть ограниченный ресурс власти и неограниченный ресурс денег. Почему власть чуть ограничена? Как правило, силовики "пасут" казнокрада до уровня "вырастить кабанчика" и просто трусят это копилку "за не сесть". Отношения между слоями народа на России сказочные. Такая себе, как же это сказать толерантно, социально-общественная Камасутра. Когда все всех везде. Круговорот ворья в природе. Именно такая страна была нужна тем, кто в 2014-м году поджигал Донбасс. А народ все орал "па-багатому". Да, па-багатому, но не все. Да, власть в руках народа. Но не всего, а только отдельных, именито-погонных его представителей. Да, как на России, вот это, единственное, что получилось. Обнуление морали. Когда свои убивают и грабят своих. Как на России.

Все эти решалы, предприниматели, дающие 5 цен на товар, привезенный из Украины в ОРДЛО, и три цены на товар, привезенный из России, все вот эти строители "коммунизма", "республик" и прочих "маленьких швейцарий" - это жители Донбасса. То есть свои, понимая, что они врут и грабят своих, делали это цинично и увлеченно.

Увлеченно пугали бандеровцами-фашистами-правосеками, зная, что их нет. Увлеченно обещали русский рай. Увлеченно врали - русских здесь нет. Увлеченно крали гуманитарку. Увлеченно возвели коррупцию в ОРДЛО в энную степень. Увлеченно зарабатывали на "наварасах" с колбасными мозгами. Увлеченно покупали квартиры в Харькове и Киеве.

Вот, например, в Киеве сейчас живет цвет Свердловска, который 3 года работал в "администрациях ОРДЛО" - начальник управления делами администрации, начальник отдела культуры, начальник налоговой, прокуроры, начальник общего отдела администрации. В ОРДЛО они за Россию и Путина, вот это "низабудимнипрастим", "адессу сажгли укропы", "тайные крематории СБУ", а здесь в мирной части Украины обычные граждане.

Много выезжает и тех, кто не попал в "Миротворец". Опочление первой волны. Почти не осталось живых свидетелей их преступлений. Деньги, которые здесь тратят эти люди, это кровь расстрелянных и запытанных ими там.

Вот такой забавный круговорот в природе. Там, в "маленькой угольной швейцарии", они бравые "наварасы", здесь законопослушные челны украинского общества.

А среднестатистический "наварас", который работает за юшку и понюшку, типа оставшихся в ОРДЛО шахтеров, верит и ждет "как в расиии-пабагатому-вот скоро путин нас".

Проукраинские в ОРДЛО есть. И даже партизанят в пределах украинских надписей и желто-блакитных лент, но… Это уже даже не 10% от оставшихся в ОРДЛО жителей.

Разочаровавшиеся. Вот не надо их перемешивать с людьми с четкой проукраинской позицией. В 2014-м они писали доносы, тыкали пальцами – "укроп", орали "путинвведи", ждали "па-багатому", бегали на "рыфырендум", радовались "укропов пожгли-покосили" и тут…Разочаровались! Назад бы в Украину! Но с особым статусом, и чтобы без выстрелов, просто раз и доллар по 8, колбаса по 2-20, януковищ и нет бандер в Украине.

Все больше в ОРДЛО своих. И все больше в ОРДЛО свои грабят своих. Я часто пишу об этом. Кстати, в 2014-м я спрашивала тех, кто орал "убить укропов" - кого они будут убивать, если укропы закончатся, не боятся ли они, что концентрация своих даст обратный эффект, когда свои будут убивать своих.

Нет, народ орал о своей высокой морали. Ну-ну! Видела я этих моральных на пророссийских митингах, скандирующих "убить", жаждущих крови, пишущих доносы и мародерящих дома своих родственников-друзей.

Сегодня скрепные новости из разряда: грабь своих, потому что чужие заканчиваются

Электроэнергию, как и газ, ОРДЛО получает из РФ. Это знает каждый "наварас". Для сведения россиян газ, коммуналка и электроэнергия в ОРДЛО в три раза дешевле, чем в России.

Ах, да, еще же и пенсионный возраст не повышали, а пенсии в рублях из бюджета России.

Как оно там - работайте, братья!

И, тем не менее, бесплатный для "наварасов" только сыр в русской мышеловке. Ну, то есть Россия все же поставляет ресурсы бесплатно, видимо, чтобы оплата населения за них, манила сюда "наварасов" с колбасными мозгами и деньги с коммуналки делали "бюджет" "рыспублик".

Короче, жители ОРДЛО за свет, газ, воду платят, пусть и дешевле, чем в России и Украине, но платят. Платят в ОРДЛО и предприниматели. Сколько поясняла, что это финансирование терроризма, но желание заработать в мутной воде сильнее всего. Ответ "мы просто выживаем, это вам повезло выехать, а вот мы, патриоты своего города". "Патриоты города" платят налоги в ОРДЛО, содержат опочление, платят за свет-газ, платят ментам, прокуратуре, полиции, аренду, чиновникам.

И вроде же, как, пока платят они свои для своих. То есть "наварасы" в среде "наварасов". Так ведь? Так да не так!

На Свердловском РЭС всем предпринимателям, которые пришли отчитываться за потребленную электроэнергию, аннулировали авансовые платежи за три месяца. Им пояснили, что эти деньги, выплаченные ими, ушли в Украину, в украинский офис ЛЭО. Как это получилось при полной блокаде счетов и отношений, им не пояснили. Мол, укропы украли со счета, или забрали в счет потребленной и поставленной электроэнергии. И все. Предприниматели орут, мол, поставок электроэнергии из Украины нет, это перетоки подстанции "Победа", уже и кабеля и силовые ветки, идущие от Украины поснимали на металл. А им-укропы, гады, вот все забрали. И выдали счета о повторной оплате. Те поорали-поорали и оплатили. Они же свободные "наварасы", они свои в среде своих. Да и суд в ОРДЛО не работает. А прокурор сказал - все правильно!

И тут, бац, нежданчик, данное решение касается всех физических и юридических лиц, то есть, не только предпринимателей, но и населения-потребителя. Кто не уплатит - на отключение.

Похоже, таки "братья расияне" урезали поступления в бюджет ОРДЛО. Поговаривают, что такая ситуация с оплатками за свет-газ может быть за весь период Лугандонии. Вот это будет весело.

Россия, видимо, как-то приофигела от гуманитарной нагрузки в "рыспублики". Жрут они много, и денег и ресурса. Воевать за свою свободу не хотят. В Украину не хотят. А в Россию их не хотят. Нужно "наварасов" как-то перестроить. Вот им и перестройка. Да, и что самое интересное, в ОРДЛО отключают электричество больше, чем на трое суток. Если раньше недополучение нагрузки регулировали веерными отключениями, которые маскировали под "идет ремонт и режут ветки деревьев", то сейчас просто отключения городов. Полное. С шахтами.

А ведь многие, ну, где-то 65% от всех предпринимателей, это же истинно верующие "наварасы", которые не только помогали армии ОРДЛО, но и сами воевали. А им вот такой выхлоп-плати!

Вот большинство же жителей ОРДЛО, это сейчас те, кто в 2014-м году "па-багатому", сейчас они разочаровались в "республики" и "не ходили на референдум" и даже "всегда были против этого балагана". Но, ведь где-то в глубине души, спит их "наварас". Спит, не покаявшись за желания и жажду крови. И вот строил в 2014 –м году этот "наварас" страну без укропов, призывал убивать, и сейчас аки младенец не чувствует своей ответственности. Так, разочарован ситуацией, не более. Но все равно он свой там, в ОРДЛО, понимаете, свой среди своих. И ему – плати или отключим. Эх, хорошо! Жителей ОРДЛО можно научить думать только при помощи колбасы, кнута и пряника. Смотрю, "наварасы"-руководители, выбрали правильное направление. "Строители маленьких угольных швейцарий" должны заплатить за их постройку по полной, из своего кармана и своей жизнью.