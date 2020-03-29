Главная Новости
29 марта • обновлено в 09:51
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

Елена Кудренко
Елена Кудренко
Блогер Все статьи автора

В 2014-м в Украине было хуже, переживем кризис вируса

4.4т

У меня нет паники. И, возможно уже не будет.

Есть стадия ПРИНЯТИЯ.

Это когда в 2014-м я лично сначала в полнейшем шоке наблюдала происходящее - а потом эмоции несколько утихают, и ты начинаешь различать конкретику. Именно такие люди, и их оказалось много, начинают закатывать рукава и просто делать. Кто-то из нас более эмоционален, кто-то быстрее успокаивается, но обязательно должны быть такие, кто начнет браться за дело. И такая системность на вес золота.

Вспомним всю ту "махину" в лице разваленной армии и рваной границы, казавшуюся неподъемной, которую взяли и поставили на колеса. Смазали, подкормили, приодели, снабдили - сотни тысяч людей. Которые просто привыкли действовать, а не ныть или паниковать.

Наверное, на поле боя, когда перед тобой развороченное тело с вывернутым наружу желудком, куда попал снаряд - у тебя тоже два варианта. Эмоции - или действие. И что было бы с ребятами, которые выжили благодаря тому, что у спасающих их людей наступила стадия принятия, а не паника? Увидел - ужаснулся - отодвинул эмоции в сторону - ДЕЙСТВУЙ.

Именно так решаются проблемы, в которые нас окунают более эмоциональные "соотечественники". И в случае пандемии все шуты должны быть отодвинуты в сторону, потому что пришла пора засучить рукава и работать. Шуты способны скакать на поверхности, втаптывая нас в болото все глубже. И в какой-то момент это начинает в лучшем случае раздражать.

Сегодня время для системников. Для стратегов. Для достигаторов и антикризисных управленцев.

Потому что на данной стадии паниковать нет смысла. Меня тем более не волновали бы крики стада, я не вижу смысла в опросах. Знаете, те самые, которые проводят журналисты на улицах:

- А что вы думаете по поводу войны?

- А что вы думаете по поводу карантина?

- Ой, а людям не удобно!

- Ох, люди жалуются!

Завезли оборудование для больниц из фонда Порошенко - надо же, народу все не так. Мало, не то, не туда. Поздно.

Знаете? Да плевать. Потому что вы доголосовались. И когда приходит полная ж... - почему-то возвращается Наев на должность. Почему-то дают возможность Порошенко войти в антикризисный комитет. И что на самом деле думают люди, позволившие довести ситуацию в стране до такой точки - волнует лишь некоторых журналистов, проводящих опросы.

Я бы их не проводила, когда пора молча делать и не слушать трындеж "наголосовавших".

Вот и сегодня - есть один маленький нюанс, который, возможно, расставит все на свои места.

Страшно?

Паника? Не знаешь, как быть дальше?

Все рушится?

Поверь, когда наступает критический момент - то глаза боятся, а руки делают.

Уверена, ты сам не заметишь, как вырулишь. Главное - не паникуй.

Делай.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Елена Кудренко Елена Кудренко
Тема
Коронавирус
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
кризис Выборы 2019
Источник
Источник: Facebook Олени Кудренко
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
6
Смешно
23
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги