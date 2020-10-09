В 19 лет ушел воевать на Донбасс, а теперь борется за жизнь: защитнику Украины срочно нужна помощь

23-летний Даниил Скрябин не отсиживался в тылу, а добровольно пошел в военкомат и подписал контракт с ВСУ. Парень воевал на Донбассе в составе 92-й ОМБр, а спустя время заболел. В госпитале поставили серьезный диагноз, однако есть все шансы помочь Даниилу побороть болезнь.

Подробнее о ситуации – в материале OBOZREVATEL.

Втайне от родных подписал контракт

Даниил Скрябин родился и жил в Изюме Харьковской области. Это всего в 50 километрах от Славянска, где в 2014 году и начались первые боевые действия на Донбассе. Под оккупацию попала часть его семьи.

"Понимаете, это стало личным. Но из-за моего возраста в армию было не попасть", – говорит Скрябин.

Тогда парню было всего 17 лет, он отучился – стал врачом-ветеринаром. Немного поработал в элитной клинике, но не выдержал и "сбежал" на войну. На момент подписания контракта Даниилу Скрябину было 19 лет.

"Тогда многие мои друзья уже ушли в Вооруженные силы и защищали Родину. И я не смог жить, делая вид, что это меня не касается. Втайне от родных подписал контракт и отправился на фронт", – рассказал Даниил.

Сразу туда, где горячо

2016-2017 годы в составе 92-й механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Серка воин защищал населенные пункты Донецкой области – Марьинку и Красногоровку. Там Даниил впервые увидел российских военных, тяжелую технику, смерти гражданского населения, страдающего от обстрелов оккупантов.

"Тяжелей всего было терять товарищей: час назад они ели и пили со мной за одним столом, а потом не возвращались из боя... Некоторым было всего по 20 лет. "Уходили" и гражданские – люди помогали нашим военным, верили в нас, а на следующий день погибали от минометов или снайперских пуль", – вспоминает Даниил.

По совету командира воин решил поступить в ВУЗ, чтобы стать офицером и менять нашу армию к лучшему, приближать ее к стандартам НАТО. А в день отъезда его ошарашили трагической новостью: враг под своими же обстрелами зашел на одну из позиций наших военных. Страшный итог: семерых побратимов Даниила убили на месте, а троих забрали в плен.

"Это стало потрясением – я долго не мог прийти в себя. Не помню как, но взял себя в руки и сдал экзамены", – рассказал Скрябин.

В ноябре 2019 года увлекающийся спортом курсант Военного института танковых войск Национального технического университета ХПИ почувствовал себя плохо. В Харьковском военном госпитале после обследования парню сказали: онкология. Диагноз – "неходжкинская ненодальная В-клеточная лимфома из клеток мантийной зоны 4В стадии". Сразу перевели на лечение в военный госпиталь в Киеве.

Даниил уже перенес шесть тяжелых курсов химиотерапии, сейчас – стадия ремиссии, однако, по мнению врачей, она долго не продлится. И важно именно сейчас сделать пересадку костного мозга, который был поражен.

На запрос о пересадке отозвалась турецкая клиника и выставила счёт почти в 30 тысяч долларов.

Для Даниила и его семьи это неподъемная сумма. С финансами сейчас, мягко говоря, не очень. Родители парня работают в туберкулезном диспансере, который через два месяца будет закрыт, а они останутся без средств к существованию.

Как рассказала OBOZREVATEL волонтер Наталья Юсупова, половину необходимых средств на лечение в зарубежной клинике уже удалось собрать. Подключились и волонтеры из США. Но в случае с Даниилом время не терпит, необходимо срочно собрать оставшиеся 14 тысяч долларов.

Все неравнодушные могут дать шанс 23-летнему парню, который заслуживает жить и быть счастливым.

Реквизиты, на которые можно перечислить средства, чтобы Даниил как можно быстрее отправился на лечение в турецкую клинику:

5168 7456 0406 3518 (Приватбанк) Скрябин Даниил Владимирович

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