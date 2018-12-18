"Узурпировать больше не будет!" Глава УГКЦ поставил на место МП

Предстоятель Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав заявил, что УГКЦ и новая Православная церковь Украины теперь совместно будут давать правдивую информацию миру относительно ситуации в Украине.

Об этом он сказал на встрече с послом Нидерландов Эдуардом Хуксом, комментируя результат объединительного Собора, сообщает департамент информации УГКЦ.

По словам Святослава, до этого право говорить от имени православных Украины на мировом уровне узурпировала Москва.

"Именно они распространяли искаженную информацию о якобы войне в Украине между православными с одной стороны и раскольниками и униатами с другой. То есть что в Украине идет не война между Россией и Украиной, а внутренний межрелигиозный спор", - пояснил Святослав.

"Теперь не только УГКЦ имеет возможность говорить с мировым сообществом о ситуации в Украине, о войне и ее последствиях, но и ПЦУ", – заключил священник.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря объединительный Собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания на пост предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины.

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