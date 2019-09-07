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8 сентября • обновлено в 11:53
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Слезы, объятия и гордость: как встретили узников Кремля в Украине

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Украинские узники Кремля, которых освободили в результате обмена пленными, уже дома.

Появились первые фото из аэропорта "Борисполь" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По очереди бывшие военнопленные моряки и политзаключенные сошли по трапу. Первым их встретил президент Владимир Зеленский и родственники.

Новости
Обмен пленными между Киевом и Москвой: все подробности онлайн
Слезы, объятия и гордость: как встретили узников Кремля в Украине
Слезы, объятия и гордость: как встретили узников Кремля в Украине
Слезы, объятия и гордость: как встретили узников Кремля в Украине
Слезы, объятия и гордость: как встретили узников Кремля в Украине
Слезы, объятия и гордость: как встретили узников Кремля в Украине
Слезы, объятия и гордость: как встретили узников Кремля в Украине
Сенцов вернулся домой

Сенцов вернулся домой

Сенцов вернулся домой

Сенцов вернулся домой

Украинцы вернулись из российского плена

Украинцы вернулись из российского плена

Украинцы вернулись из российского плена

Украинцы вернулись из российского плена

Украинцы вернулись из российского плена

Украинцы вернулись из российского плена

Украинцы вернулись из российского плена

Украинцы вернулись из российского плена

Украинцы вернулись из российского плена

Украинцы вернулись из российского плена

Украинцы вернулись из российского плена

Украинцы вернулись из российского плена

Украинцы вернулись из российского плена

Украинцы вернулись из российского плена

Украинцы вернулись из российского плена

Украинцы вернулись из российского плена

Украинцы вернулись из российского плена

Украинцы вернулись из российского плена

Украинцы вернулись из российского плена

Украинцы вернулись из российского плена

Украинцы вернулись из российского плена

Украинцы вернулись из российского плена

Украинцы вернулись из российского плена

Украинцы вернулись из российского плена

Украинцы вернулись из российского плена

Украинцы вернулись из российского плена

Украинцы вернулись из российского плена

Украинцы вернулись из российского плена

Украинцы вернулись из российского плена

Украинцы вернулись из российского плена

Сенцов вернулся домой

Сенцов вернулся домой

Гриб вернулся в Украину

Гриб вернулся в Украину

Кольченко вернулся в Украину

Кольченко вернулся в Украину

Украинцы вернулись из российского плена

Украинцы вернулись из российского плена

Украинцы вернулись из российского плена

Украинцы вернулись из российского плена

Украинцы вернулись из российского плена

Украинцы вернулись из российского плена

Как писал OBOZREVATEL, из российского плена в Украину вернулись 24 захваченных возле Керченского пролива моряка и еще 11 политзаключенных Кремля: эксклюзивный список.

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Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Тема
Обмен пленными
Персона
Олег Сенцов
Место
Украина
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
Русинський Руслан
Русинський Руслан
Якось однобоко все,перевернуто.Повернулись з полону живі герої майже. А ті що повертаються з поля бою зкаліченеми,або вбитими то наче третій сорт не герої,ніхто по телевізору не показує,інтерв'ю не бере,наче так і треба щоб вони гинули та калічились.Все якось через дупу роблено не полюдськи.
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Гражданин ЕС
Гражданин ЕС
У украинцев,какое-то странное понятие о героизме, на мине подорвался-герой, в плен сдался-герой, мирное население убивать, тоже героизм! Скоро вся Украина будет состоять из одних героев! Слава Украине!!!
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Сидоров Иван
Сидоров Иван
Гражданин ЕС, Как там говорил Бургомистр из "Того самого Мюнхаузен"? “Я каждый день прихожу сюда к 8-ми на работу, не скажу, что это подвиг, но что-то героическое в этом, все-же есть". Так и с жизнью на Украине, видимо :)
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Шароварники - вечные терпилы. Как стыдно быть вукраинцем.
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Инкогнито Alex
Инкогнито Alex
Клим Чугункин, а громадянином РосПедерації бути не соромно? Данину чеченцям за 2019 рік виплатили повністю? Давно свої будинки з мирним населення не підривали? Давно своїх громадян, "звільнюючи" із заручників не знищували? Чи вибори Пуйла не скоро?
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Лера Лера
Лера Лера
Клим Чугункин, тебе стыдно, вали отсюда. Воздух свежее будет.
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