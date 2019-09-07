Слезы, объятия и гордость: как встретили узников Кремля в Украине

Украинские узники Кремля, которых освободили в результате обмена пленными, уже дома.

Появились первые фото из аэропорта "Борисполь" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По очереди бывшие военнопленные моряки и политзаключенные сошли по трапу. Первым их встретил президент Владимир Зеленский и родственники.

Сенцов вернулся домой

Сенцов вернулся домой

Украинцы вернулись из российского плена

Украинцы вернулись из российского плена

Украинцы вернулись из российского плена

Украинцы вернулись из российского плена

Украинцы вернулись из российского плена

Украинцы вернулись из российского плена

Украинцы вернулись из российского плена

Украинцы вернулись из российского плена

Украинцы вернулись из российского плена

Украинцы вернулись из российского плена

Украинцы вернулись из российского плена

Украинцы вернулись из российского плена

Украинцы вернулись из российского плена

Украинцы вернулись из российского плена

Украинцы вернулись из российского плена

Сенцов вернулся домой

Гриб вернулся в Украину

Кольченко вернулся в Украину

Украинцы вернулись из российского плена

Украинцы вернулись из российского плена

Украинцы вернулись из российского плена

Как писал OBOZREVATEL, из российского плена в Украину вернулись 24 захваченных возле Керченского пролива моряка и еще 11 политзаключенных Кремля: эксклюзивный список.

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