"Веди нас, Батько!" Узник "ДНР" внезапно обратился к Зеленскому

В неподконтрольной Украине Макеевке заключенный Василий Савин написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он пожелал ему "стать освободителем Украины".

Об этом сообщили "Новости Донбасса", добавив текст письма. Издание отмечает, что это уже не первое обращение пленника к украинской власти. Ранее Савин писал пятому президенту Украины Петру Порошенко.

В обращении заключенный называет Зеленского "батьком" и "нашим президентом" и отмечает, что готов идти за ним "в самое пекло". Он выразил желание "освободить родную землю от российских оккупантов и местных сепаратистов".

Узник "ДНР" внезапно обратился к Зеленскому

Полный текст письма Василия Савина к Владимиру Зеленскому:

"Владимиру Александровичу.

Батько. Обращаюсь к тебе от имени всех политзаключенных ДНР. Я, Савин Василий Константинович, за подготовку народного восстания в ДНР и создания украинского батальона "Макеевка" приговорен к 12 годам строгого режима. Провел в застенках ДНР без малого пять лет.

Батько. Хоть не имели возможности проголосовать за тебя, ты наш Президент. Одному тебе верим, Батько, пойдем за тобой в самое пекло. За годы, проведенные в застенках, мы на своей шкуре доказали любовь к матери-Украине.

Мы уже ничего не боимся. Желаем только одного: освободить родную землю от российских оккупантов и местных сепаратистов.

Веди нас, Батько. Желаем тебе стать освободителем Украины и стать в один ряд с гетманами Богданом Хмельницким, Петром Сагайдачным, Иваном Богуном".

Василия Савина террористы так называемой "ДНР" в 2015 году назначили председателем Центрально-городской районной администрации, весной того же года силовики из "МГБ ДНР" обвинили его в подготовке к "захвату власти". Савина посадили в тюрьму на 23 года. Он утверждает, что, будучи главой районной администрации при "ДНР", готовил с единомышленниками "Украинский батальон Макеевка", который должен был поспособствовать украинской армии выбить боевиков из города в момент наступления.

Как писал OBOZREVATEL, в Службе безопасности Украины подтвердили, что один из освобожденных пленников "Л/ДНР" Дмитрий Великий был объявлен в розыск за дезертирство.

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