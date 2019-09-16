"Все кричали "Слава Украине!" Освобожденный узник Кремля рассказал удивительную историю из СИЗО

Освобожденный узник Кремля Евгений Панов рассказал, как украинцы троллили оккупантов в симферопольском СИЗО, когда там праздновали День России.

По его словам, тогда из каждого окна доносились выкрикивания патриотического лозунга "Слава Украине!". Об этой забавной истории он вспомнил в интервью для программы "Рандеву" журналистки Янины Соколовой (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Евгений Панов Скриншот видео

"Когда был День России, и в Симферополе давали салют, то со всех окон СИЗО кричали "Слава Украине!". Там все кричали, даже те, которые настоящие преступники. Потому что даже те, которые при Украине сидели в этом СИЗО, они вспоминают, что это было небо и земля по сравнению с тем, что сейчас", – рассказал Панов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети вызвало ажиотаж видео журналиста Романа Цимбалюка, на котором мужчина в центре Москвы выкрикивает приветствие "Слава Украине!". Оно было случайно снято во время прямого включения украинского корреспондента с акции против ареста журналиста Ивана Голунова.

Также на российском пропагандистском телевидении очередной раз взорвались возмущениями из-за приветствия ВСУ "Слава Украине!", которое прозвучало во время официального визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Киев.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!