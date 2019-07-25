"Узнали об Украине от Путина?!" Соколова прошлась по избирателям реваншистов в Раде

Тот факт, что прокремлевская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" станет второй по численности в новой Верховной Раде, свидетельствует о том, что 13% граждан Украины узнали о своей стране от президента России Владимира Путина.

Такое мнение озвучила украинская журналистка Янина Соколова в своем шоу "Вечер с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"На пятом году войны, после 13 тысяч жертв, сотен тысяч беженцев, партия, имеющая прямую поддержку Москвы, набирает 13%. Да это оху*тельно много! К вам (россиянам. – Ред.) вообще никаких вопросов нет, вы отработали шикарно. Чего только стоит оскароносный Оливкер Стоун с великолепной цитатой из нового фильма: "Я ничего не знал об Украине, пока не пообщался с Путиным". Браво! Вот есть ощущение, что эти 13% об Украине тоже узнали от Путина", – возмутилась журналистка.

Янина Соколова Скриншот видео

Кроме того, ее возмутил тот факт, что в Донецкой и Луганской областях традиционно победили бывшие регионалы. В этой связи она обратилась к жителям восточных областей с эмоциональной речью.

"Как люди, на чьих глазах эти "батины" старатели 28 лет вымывали из региона золотые батоны, довели Донбасс до нищеты и без войны, привели туда войну, вывели оттуда бабки, на эти бабки купили три канала, которые смотрят бабки и идут голосовать за повторение этой спирали абсурда. Вы знаете, стокгольмский синдром уже пора переименовать в енакиевский", – сказала телеведущая.

Как сообщал OBOZREVATEL, Соколова заявила, что люди, которые сейчас пришли к власти в Украине, являются миксом "совка" и Малороссии, несмотря на свой молодой возраст. Это напрямую связано с тем, что значительная часть украинского общества сама является таковой и живет теми же ценностями, что и ее кумиры, приведенные в политику.

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