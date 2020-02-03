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3 февраля • обновлено в 23:46
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Уже забыли? СБУ угодила в скандал из-за войны на Донбассе: опубликованы фото

2.4т
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На сайте СБУ убрали изображение памятника, который символизировал войну на Донбассе: битву козака с двуглавым змеем.

Скульптуру установили перед входом в здание СБУ на улице Владимирской в августе 2015 года.

С того момента на сайте ведомства в верхнем правом углу красовалось это изображение, однако накануне его незаметно убрали. Подробностей такого решения пока что нет.

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Скульптура: битва козака с змеем на Донбассе

Скульптура: битва козака с змеем на Донбассе

Апостроф

Уже забыли? СБУ угодила в скандал из-за войны на Донбассе: опубликованы фото
Уже забыли? СБУ угодила в скандал из-за войны на Донбассе: опубликованы фото
Скульптура: битва козака с змеем на Донбассе

Скульптура: битва козака с змеем на Донбассе

twitter.com/pavelsheremet

Скульптура: битва козака с змеем на Донбассе

Скульптура: битва козака с змеем на Донбассе

twitter.com/pavelsheremet

Скульптура: битва козака с змеем на Донбассе

Скульптура: битва козака с змеем на Донбассе

twitter.com/pavelsheremet

Как писал OBOZREVATEL, ранее глава СБУ Иван Баканов предложил президенту и своему другу Владимиру Зеленскому реформировать ведомство. Он уже подал новый закон "О СБУ". В частности, руководство хочет поднять сотрудникам зарплаты, чтобы "эффективнее работали".

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Иван Баканов
Место
Украина
Тег
Служба безопасности Украины
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