Уже забыли? СБУ угодила в скандал из-за войны на Донбассе: опубликованы фото

На сайте СБУ убрали изображение памятника, который символизировал войну на Донбассе: битву козака с двуглавым змеем.

Скульптуру установили перед входом в здание СБУ на улице Владимирской в августе 2015 года.

С того момента на сайте ведомства в верхнем правом углу красовалось это изображение, однако накануне его незаметно убрали. Подробностей такого решения пока что нет.

Скульптура: битва козака с змеем на Донбассе Апостроф

Скульптура: битва козака с змеем на Донбассе twitter.com/pavelsheremet

Скульптура: битва козака с змеем на Донбассе twitter.com/pavelsheremet

Скульптура: битва козака с змеем на Донбассе twitter.com/pavelsheremet

Как писал OBOZREVATEL, ранее глава СБУ Иван Баканов предложил президенту и своему другу Владимиру Зеленскому реформировать ведомство. Он уже подал новый закон "О СБУ". В частности, руководство хочет поднять сотрудникам зарплаты, чтобы "эффективнее работали".

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