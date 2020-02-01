Уже в ноябре ударит мороз: синоптики напугали погодой на осень-2020

Осень 2020 в Украине будет холодной и сырой, заморозки возможны уже в конце октября, а во второй половине ноября — морозы.

Такой прогноз погоды на осень дал народный синоптик Леонид Горбань, передает Новое время. По его словам, перед похолоданием будет 10 дней нежаркой и приятной погоды.

Осень в Украине Главред

"После небольших дождей в начале октября ждем 10 дней нежаркой, но сухой и приятной погоды. В целом осень будет холодной и сырой, в конце октября уже начнутся заморозки, а во второй половине ноября — морозы. Вот декабрь — холодный, с дождями и снегом, но морозы небольшие", — подчеркнул Горбань.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале в Украине ожидается более холодная погода, но не такая, как в прошлом. К примеру, были годы, когда местами фиксировались морозы с показателями в 20-30 градусов.

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