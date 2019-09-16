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16 сентября • обновлено в 18:42
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"Уже скоро": международник назвал дату проведения выборов на Донбассе

1.6т Читать материал на украинском

На встрече лидеров "нормандского формата", которая возможно состоится в конце сентября, есть вероятность того, что стороны найдут компромисс по выполнению так называемой "формулы Штайнмайера".

Проведение выборов на оккупированных территориях Донбасса, до вывода российских войск и установления контроля над украинско-российской границей со стороны украинских властей, может состоятся уже в следующем году, заявил в комментарии OBOZREVATEL эксперт-международник Павел Рудяков.

Выборы на Донбассе

Выборы на Донбассе

"Апрель-май-июнь 2020 года – это вполне реально", – заявил он, отметив, что о полном выводе российских войск пока речи не идет: "Будет отвод войск, а контроль над границей станет следующим этапом, который может начаться во второй половине 2020 года".

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Кроме того, Рудяков прокомментировал возможность украинскому и российскому президентам Владимиру Зеленскому и Владимиру Путина договориться о втором этапе обмена пленными. По его мнению, это произойдет несмотря на то, состоится встреча в "нормандском формате" или нет. Его проведут в рамках Минских договоренностей по формуле "всех на всех".

"Насколько мне известно, этот процесс уже идет, но одна из проблем, это именно списки, кто такие "все", и кто такие на "всех". Но я думаю, что обмен состоится в этом году. При последнем обмене был достигнут компромисс, что наглядно показывает передача РФ Цемаха и Вышинского. Сначала говорили, что это невозможно, но впоследствии оказалось наоборот. Такой алгоритмы будет установлен и в дальнейшем", – заявил международник.

"Формула Штайнмайера" – это компромиссный порядок выполнения Комплекса мер, который был согласован еще в феврале 2015 года тогдашними лидерами Украины, России, Франции и Германии Петром Порошенко, Владимиром Путиным, Франсуа Олландом и Ангелой Меркель.

Ею предлагается проведение выборов на оккупированной территории Донбасса под наблюдением ОБСЕ. А уже после, вывод российских войск и установление контроля над украинско-российской границей по всей линии конфликта со стороны украинских властей.

Такую идею полностью поддерживает Российская Федерация. Украинская сторона категорически откидывает возможность проведения выборов на Донбассе до установления полного контроля с ее стороны на оккупированной территории.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Эксклюзив
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
Теги
нормандский формат обмен
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