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Уже скоро: Филарет назвал сроки предоставления автокефалии УПЦ

1.2тЧитать новость на украинском

Патриарх константинопольский и синод Вселенского патриархата могут предоставить томос об автокефалии Украинской православной церкви уже в июле.

Об этом заявил патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет в комментарии "24 каналу".

"Есть все надежды, что в ближайшее время, я думаю, это будет в июле, мы получим томос об автокефалии", – подчеркнул он.

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Отметим, что 31 мая вопрос о предоставлении автокефалии украинской церкви рассмотрят 12 епископов Константинопольского патриархата.

Напомним, ранее стало известно, что Томос об автокефалии Украинской церкви уже готов.

Персона
Патриарх Филарет
Место
Украина
Объект
УПЦ КП
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