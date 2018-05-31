Уже скоро: Филарет назвал сроки предоставления автокефалии УПЦ

Патриарх константинопольский и синод Вселенского патриархата могут предоставить томос об автокефалии Украинской православной церкви уже в июле.

Об этом заявил патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет в комментарии "24 каналу".

"Есть все надежды, что в ближайшее время, я думаю, это будет в июле, мы получим томос об автокефалии", – подчеркнул он.

Отметим, что 31 мая вопрос о предоставлении автокефалии украинской церкви рассмотрят 12 епископов Константинопольского патриархата.

Напомним, ранее стало известно, что Томос об автокефалии Украинской церкви уже готов.