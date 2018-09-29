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''Уже над нами!'' Синоптик предупредила о резком изменении погоды в Украине

7.6тЧитать материал на украинском

В воскресенье, 30 сентября, в Украину придет сухая и теплая погода.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко. "Атмосферный фронт уже над нами. Сегодня (29 сентября - Ред.) в Украине дожди и холодно. На юге и юго-востоке еще побудет тепленько", - рассказала она.

По ее словам, в воскресенье погода кардинально изменится.

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"Завтра везде - красота, солнце замечательное. Но прохладно. На поддавайтесь грустным облакам, завтра их не будет", - написала Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале октября температура воздуха в Украине продолжит снижаться. По прогнозам синоптиков, большинство регионов страны также накроют дожди.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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