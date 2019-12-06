"Уже готовится к праздникам": в Раде поставили первые елки

В сессионном зале Верховной Рады Украины по обе стороны трибуны поставили первые елки.

Соответствующее фото в своем Facebook опубликовал парламентский фотокорреспондент Ян Доброносов. "Рада уже готовится к праздникам", – отметил он.

На фото видно, как в пустом зале рабочие устанавливают новогодние деревья. При этом пользователи сети не остались равнодушны и прокомментировали фотографию. В некоторых возникли ассоциации с известной оговоркой четвертого президента Украины Виктора Януковича, который на совещании в течение десяти секунд не смог вспомнить слова "ялинка". "Елки? Ассоциации внушают неутешительное для власти", – написали в комментариях.

В Раде устанавливают первые елки ФБ Яна Доброносова

Как сообщал OBOZREVATEL, главную же елку страны начали устанавливать в субботу, 30 ноября, на Софийской площади в Киеве. На верхушке конструкции уже установили традиционную звезду.

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