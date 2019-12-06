Главная Новости
6 декабря • обновлено в 22:58
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Уже готовится к праздникам": в Раде поставили первые елки

783
Читать материал на украинском

В сессионном зале Верховной Рады Украины по обе стороны трибуны поставили первые елки.

Соответствующее фото в своем Facebook опубликовал парламентский фотокорреспондент Ян Доброносов. "Рада уже готовится к праздникам", – отметил он.

На фото видно, как в пустом зале рабочие устанавливают новогодние деревья. При этом пользователи сети не остались равнодушны и прокомментировали фотографию. В некоторых возникли ассоциации с известной оговоркой четвертого президента Украины Виктора Януковича, который на совещании в течение десяти секунд не смог вспомнить слова "ялинка". "Елки? Ассоциации внушают неутешительное для власти", – написали в комментариях.

Новости
В центре Киева начали собирать еще одну новогоднюю елку: впечатляющие фото

В Раде устанавливают первые елки

В Раде устанавливают первые елки

ФБ Яна Доброносова

Как сообщал OBOZREVATEL, главную же елку страны начали устанавливать в субботу, 30 ноября, на Софийской площади в Киеве. На верхушке конструкции уже установили традиционную звезду.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Марина Погорилко
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги