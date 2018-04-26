26 апреля исполняется 32 года со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Эта крупнейшая за всю историю человечества техногенная катастрофа стала причиной смерти десятков тысяч людей. Она была и остается болью всей Украины.

Благодаря титаническим усилиям украинской власти и международного сообщества, мы смогли минимизировать угрозы, однако люди, прошедшие через чернобыльский огонь и совершившие настоящий подвиг, по-прежнему сталкиваются с рядом нерешенных проблем.

Сегодня создание эффективной национальной, а главное - комплексной программы решения постчернобыльских проблем, в том числе экологических, социально-экономических, инфраструктурных, а также связанных с ядерной безопасностью, реновацией территорий и т.п., существенно затруднено. Указанные сферы распределены между разными ведомствами, каждое из которых, лучше или хуже, решает свои локальные задачи. В то же время, национальная проблема требует единого национального органа. Органа, который способен такую программу разработать и реализовать.

Нам не нужна еще одна бюрократическая структура, существующая ради самой себя, и раздающая деньги льготникам в "ручном" режиме. Это должен быть современный мозговой и управленческий центр, способный аккумулировать идеи по всему спектру проблематики, связанной с Чернобылем, предлагать (заказывать ученым) реальные проекты, привлекать под них гранты международных финансовых организаций и реализовывать эти замыслы на практике.

До тех пор, пока Украина будет просить деньги, их будут давать только на минимизацию рисков новых аварий (объект "Укрытие", новый безопасный конфайнмент, постепенное выведение из эксплуатации реакторов, выработавших свой ресурс). Разрозненные проекты по разным аспектам единой проблемы будут иметь локальный эффект, но ни одной общенациональной задачи не решат. По крайней мере, 32 года Чернобыль стоит в повестке дня и будет стоять еще не одно десятилетие.

Вывод напрашивается сам собой - Украина должна стать генератором идей по атомной безопасности и предложить успешную историю ликвидации материальных последствий аварии и преодоление ее травматических последствий.

Теперь, что касается текущих проблем ликвидаторов и, в первую очередь, механизма начисления выплат. Если бы пенсии "чернобыльцам" рассчитывались так же, как и всем пенсионерам, то после проведения пенсионной реформы они бы увеличились в 4 раза.

На мой взгляд, Минсоцполитики было бы целесообразно разработать механизм пересчета пенсий "ликвидаторов" с привязкой к прожиточному минимуму трудоспособного населения (в настоящий момент, согласно Постановлению КМУ № 851 от 15.11.2017 г., пенсии "чернобыльцам" "привязаны" к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность).

Серьёзные нарекания вызывает и финансирование государственных социальных программ. Разумеется, этому есть и объективные, и субъективные причины. Но общество вправе потребовать от государства выполнения тех обязательств, которые оно на себя взяло. Все, что положено "чернобыльцам" по закону, безусловно, должно быть им предоставлено.

А что мы видим по факту? Чернобыльцы регулярно сталкиваются с проблемами в медицинском обслуживании: их не обеспечивают необходимыми медикаментами, не выписывают льготные рецепты. Более того, в отдельных случаях им вообще отказывают в выписке обыкновенных рецептов и установленных медицинских форм для получения компенсации за понесенные затраты на лечение. Часто ликвидаторы жалуются на бюрократические сложности в санаторно-курортном лечении. Скажем, социальные службы путевки предоставляют, но для их получения каждый год нужно сдавать несколько анализов. Если из-за болезни зарезервированная путевка пропадет, то на новую в данном году чернобылец претендовать уже не может. Не выдерживает критики и компенсация на продукты питания, которая составляет мизерные 196 - 456 грн. (в зависимости от категории и региона), и сохраняется на уровне 2017 года.

В целом, главный вывод отношения государства к "чернобыльцам" неутешителен. Украина пока не способна обеспечить достойную жизнь людям, которые три десятка лет назад встали на ее защиту. Это очень плохой сигнал тем, кто призван защищать ее сегодня.