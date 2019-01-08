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"Ужасный раскол!" Греческий митрополит призвал к радикальным мерам из-за ПЦУ

8.1тЧитать материал на украинском

Иерарх Элладской православной церкви митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим высказался за созыв Всеправославного собора из-за провозглашения Православной церкви Украины.

"Мы верим, что возвращение к иерархическому порядку и каноническому пути будет достигнуто благодаря созыву и работе Всеправославного собора во имя Святого Духа", — сказал он, передают "РИА Новости".

По мнению митрополита, признание автокефальности "создало серьезную проблему с неисчислимыми последствиями для непрерывного единства церкви".

Митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим

Митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим

"Православие"

"Мы надеемся, как можно скорее восстановить божественный мир в Украинской православной церкви, устранить существующий ужасный раскол и воцарить единство, божественную любовь для мученического православного украинского народа", — добавил он.

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Серафим уточнил, что его позиция по автокефалии церкви Украины является твердой, и он снова включил ее в пастырское Рождественское послание.

"Эти церкви принимают только вытесняемого канонического епископа Украины Онуфрия и его Священный Синод", — заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Независимость УПЦ
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Ш. Олег
Ш. Олег
А у чому, власне, "радикальнiсть" пропозицiї грецького митрополита? На вiдмiну вiд католицької церкви, де вищою iнстанцiєю є Римський Папа, екзистенцiйнi питання у православ'ї заведено вирiшувати колегiально, шляхом їх обговорення представниками усiх помiсних церкв на Соборах. Якщо хто й поводить себе радикально, то це Варфоломiй, який чомусь вирiшив, що примат у диптиху автоматично робить його "начальником" над усiм православним свiтом. А це суперечить усiм канонам i є, по сутi, єрессю. Саме тому не лише грецький iєрарх, а й голови усiх iнших помiсних церков висловлюють свою стурбоченiсть дiями Константинополя та не поспiшають визнавати його волюнтаристськi одноособовi рiшення.
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Chekurda Taras
Chekurda Taras
Я не разбираюсь в канонических тонкостях. Но Томоса не было в предвыборных обещаниях Порошенко, зато были другие- НЕВЫПОЛНЕННЫЕ, хоть и ОБЕЩАННЫЕ. Это Факт
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Вот и греческая церковь послала сектантов СЦУ 9ПЦУ) в ...опу!
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