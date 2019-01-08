"Ужасный раскол!" Греческий митрополит призвал к радикальным мерам из-за ПЦУ

Иерарх Элладской православной церкви митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим высказался за созыв Всеправославного собора из-за провозглашения Православной церкви Украины.

"Мы верим, что возвращение к иерархическому порядку и каноническому пути будет достигнуто благодаря созыву и работе Всеправославного собора во имя Святого Духа", — сказал он, передают "РИА Новости".

По мнению митрополита, признание автокефальности "создало серьезную проблему с неисчислимыми последствиями для непрерывного единства церкви".

Митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим "Православие"

"Мы надеемся, как можно скорее восстановить божественный мир в Украинской православной церкви, устранить существующий ужасный раскол и воцарить единство, божественную любовь для мученического православного украинского народа", — добавил он.

Серафим уточнил, что его позиция по автокефалии церкви Украины является твердой, и он снова включил ее в пастырское Рождественское послание.

"Эти церкви принимают только вытесняемого канонического епископа Украины Онуфрия и его Священный Синод", — заявил он.

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