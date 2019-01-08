"Ужасный раскол!" Греческий митрополит призвал к радикальным мерам из-за ПЦУ

Иерарх Элладской православной церкви митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим высказался за созыв Всеправославного собора из-за провозглашения Православной церкви Украины.
"Мы верим, что возвращение к иерархическому порядку и каноническому пути будет достигнуто благодаря созыву и работе Всеправославного собора во имя Святого Духа", — сказал он, передают "РИА Новости".
По мнению митрополита, признание автокефальности "создало серьезную проблему с неисчислимыми последствиями для непрерывного единства церкви".
Митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим
"Православие"
"Мы надеемся, как можно скорее восстановить божественный мир в Украинской православной церкви, устранить существующий ужасный раскол и воцарить единство, божественную любовь для мученического православного украинского народа", — добавил он.
Серафим уточнил, что его позиция по автокефалии церкви Украины является твердой, и он снова включил ее в пастырское Рождественское послание.
"Эти церкви принимают только вытесняемого канонического епископа Украины Онуфрия и его Священный Синод", — заявил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Вселенский патриарх Варфоломей 5 января подписал Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.
Позже был опубликован перевод текста Томоса. 6 января на Божественной литургии Томос вручили.
7 января митрополит Епифаний и президент Украины Петр Порошенко принесли свиток Томоса на Рождественскую литургию в Софийский собор.
В Российской православной церкви гневно отреагировали на предоставление ПЦУ Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем.
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