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21 октября • обновлено в 11:11
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Ужасные условия жизни рабочих золотого прииска в Красноярском крае попали на видео

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В вахтовом поселке золотодобытчиков в Курагинском районе Красноярского края РФ, где 19 октября прорыв сразу пяти дамб унес жизни 15 человек, рабочие продолжают оставаться на прииске.

Предприятие полностью уничтожено, но те решили помочь спасателям разбирать завалы. При этом проживают они в незавидных условиях, передает канал Life на YouTube (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

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"Живут все в тех же крохотных вагончиках-бытовках. Пара квадратных метров, несколько двухъярусных кроватей, в углу печка-буржуйка", — говорится в сообщении.

ЧП в Красноярском крае

ЧП в Красноярском крае

Главный же вопрос, который интересует работников сейчас больше всего — отдадут ли им заработанные деньги?

"Официалку" выплатят, 19 500? — спрашивает на видео один из вахтовиков.

Напомним: в субботу, 19 октября, в Красноярском крае России произошло разрушение сразу пяти дамб на золотодобывающей артели, а не одной, как считалось ранее. Этот факт выяснился после опроса задержанных по делу, а также изучения изъятой во время обысков документации. Кроме того, установлено, что дамбы, прорыв которых унес жизни 15 человек, были возведены незаконно без каких-либо разрешительных документов — с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в сети показали жуткие кадры с места трагедии в Красноярском крае РФ. Запись опубликовало пропагандистское издание RT. На видео показаны тела погибших, которые находились в грязи. Также видно другие крупные разрушения в поселке, ставшие результатом удара четырехметровой волны.

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Место
Россия Красноярск
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