"Ужас на пляже": в Крыму "уничтожили" популярный курорт. Фото

В оккупированном Россией Крыму пляжи пришли в негодность, повсюду валяется мусор.

Об этом в Twitter пишет пользователь RoksolanaToday&Крым25%, который опубликовал фото загрязненных пляжей в Севастополе в ноябре.

"Все мусорки на территории пляжа заполнены, а вокруг некоторых даже разбросанный мусор…Есть же управляющие компании и работники, которые получают деньги за уборку и следят за чистотой. Власти города, неужели вам сами не хочется гулять в чистоте? Допустим, вы не ходите на общественный пляж, но как Аквамарин (отель – Ред.) может позволить такой ужас", – сказано в подписи к снимкам.

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в захваченной Россией Феодосии в месте, где ранее в Черное море впадал канализационный сток, стали сливать переработанные виноматериалы.

В сеть попали показательные фото из аннексированного Россией Крыма с пустующими пляжами в разгар "бархатного сезона".

Ранее в сети показали фото, на которых видно, во что превратили российские оккупанты море в аннексированном Крыму. Вода выглядит очень грязной, море похоже на болото.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!