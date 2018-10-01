''Увозите детей!'' В Армянске сообщили о новой химатаке

В оккупированном Армянске местные жители снова начали жаловаться на неприятный запах и появление ржавчины на бытовых предметах, вызванные выбросами на заводе олигарха Дмитрия Фирташа "Крымский Титан".

Население города после экологической катастрофы уже не верит в изменения и массово выставляет на продажу недвижимость. Доказательства этого опубликовал в Twitter блогер "Roksolana Today&Крым".

"Дорогие наши запоребриковые освободители от всего! Специально для вас — фантастически прекрасные предложения! Квартиры в городе-курорте Армянске! Чистейший воздух, цветение плодовых деревьев осенью, вкуснейшие помидоры, очистка внутренних органов кислотным пилингом! Не пропустите!" — саркастически высказался блогер.

На опубликованных скриншотах объявлений видно, что особенно активно их начали публиковать 28 сентября. Помимо продажи, натерпевшиеся местные согласны даже на обмен квартир в других городах Крыма.

Дорогие наши запоребриковые освободители от всего!

Специально для вас ФАНТАСТИЧЕКИ ПРЕКРАСНЫЕ предложения!

Квартиры в городе-курорте Армянске!

Чистейший воздух,цветение плодовых деревьев осенью,вкуснейшие помидоры,очистка внутренних органов кислотным пилингом!

Не пропустите! pic.twitter.com/OEjvmR0lva — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 1 октября 2018 г.

Также блогер отметил, что в конце сентября началась очередная "волна" активности вредных выбросов.

"Мыла лестницу на улице на работе — вода снова ржавая, как было в конце августа-начале сентября. Значит, опять что-то не так", — поделилась Владлена Бойко.

Ржавчина на предметах в Армянске Twitter "Роксолана Today&Крым"

"Воняет из кислонакопителя (завода "Крымский Титан". — Ред.)", — подтвердила еще одна жительница Армянска.

Армянск

город-катастрофа тудей

сегодня тоже кислотная атака на месте

дети идут в сад-школу и дышат серной и ещеменделеевзнает какой кислотой

вся проблема на месте!

Увозите детей!

летом будет полный конец этой истории уже... pic.twitter.com/FgCLqugrRX — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 1 октября 2018 г.

"Сегодня (1 октября. — Ред.) тоже кислотная атака на месте. Дети идут в сад-школу и дышат серной кислотой, вся проблема на месте! Увозите детей!" — призвал блогер.

Армянск

город-катастрофа тудей

поржавело за два последних дня

все в порядке-дышите глубже pic.twitter.com/ZTCQP4VjAq — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 1 октября 2018 г.

Напомним, что в августе стало известно о массовых отравлениях жителей Армянска. У них появлялась сыпь, сильная аллергия, головокружение и кашель. 4 сентября оккупационные власти наконец признали экологическую катастрофу и эвакуировали детей из города. 14 сентября из-за повторных выбросов химикатов из кислотонакопителя завода в городе сообщили о введении чрезвычайного режима.

Кроме полуострова, химическая атака дошла и до материковой части Украины. Так, на плохое самочувствие пожаловались жители Херсонщины.

Как писал OBOZREVATEL, 28 сентября оккупанты отменили режим чрезвычайной ситуации, однако местные продолжают бить тревогу и утверждают, что экологическая катастрофа не ликвидирована.