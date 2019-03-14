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Уволенный глава Службы внешней разведки получил новую должность

1.4тЧитать материал на украинском

Егора Божка, которого президент Петр Порошенко уволил с поста главы Службы внешней разведки, назначили заместителем Министра иностранных дел Украины.

Об этом сказано в распоряжении правительства, которое было опубликовано на сайте Кабмина. Документ датирован 13 марта.

Слова приветствия Божку адресовал в Twitter глава украинского МИД Павел Климкин. "Поздравляю нового "старого", новоназначенного заместителя министра Егора Божка. Форма еще военная, но содержание дипломатическое. Welcome back on board", – написал он.

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Егор Божок

Егор Божок

Униан

Напомним, до Службы внешней разведки Божок два года исполнял обязанности главы Миссии Украины при НАТО.

Уволенный глава Службы внешней разведки получил новую должность

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте президент Украины Петр Порошенко уволил обвиненного в коррупционной схеме Олега Гладковского с поста заместителя секретаря СНБО.

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Персона
Егор Божок
Место
Украина
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Хрипко Владимир
Хрипко Владимир
А се таки я прав! Он давно продался пиндосам.
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