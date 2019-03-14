Уволенный глава Службы внешней разведки получил новую должность

Егора Божка, которого президент Петр Порошенко уволил с поста главы Службы внешней разведки, назначили заместителем Министра иностранных дел Украины.

Об этом сказано в распоряжении правительства, которое было опубликовано на сайте Кабмина. Документ датирован 13 марта.

Слова приветствия Божку адресовал в Twitter глава украинского МИД Павел Климкин. "Поздравляю нового "старого", новоназначенного заместителя министра Егора Божка. Форма еще военная, но содержание дипломатическое. Welcome back on board", – написал он.

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Напомним, до Службы внешней разведки Божок два года исполнял обязанности главы Миссии Украины при НАТО.

Вітаю нового "старого" дипломата, новопризначеного заступника Міністра закордонних справ Єгора Божка. Форма ще військова, але зміст дипломатичний🙂 Welcome back on board 🙌🏻 pic.twitter.com/JO5UQ9aE7H — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 14 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте президент Украины Петр Порошенко уволил обвиненного в коррупционной схеме Олега Гладковского с поста заместителя секретаря СНБО.

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