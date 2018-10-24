МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Общество

Лариса Ницой
Лариса Ницой
ПисательницаВсе статьи автора

Увесь публічний простір має бути виключно на українській

2.5тЧитать материал на украинском

Комітет свободи слова планує поширити мовні квоти на друковані ЗМІ. Планується провести трирічний перехідний період з підвищенням квот від 25% до 50%. - ред.

Для запровадження мовних квот у ЗМІ, слід відштовхуватися від цифри "100% українською мовою", а вже від неї можна трішки вділити іншим мовам. Якщо це стосується мов меншин, то для них можна видавати ЗМІ і розповсюджувати їх на території їхнього проживання, а не по всій території України.

Але для того, щоб визначити, де у нас живуть меншини, слід зробити перепис населення, умовну карту із позначенням їхніх місць проживання. Порахувати, скільки нацменшин у нас загалом. До речі, така практика працює в Польщі. Тоді мовні квоти серед ЗМІ доречні.

Які цифри на увазі має пані Сюмар, говорячи про запровадження мовних квот серед ЗМІ, я не знаю. Якщо такі, як вона запровадила в Законі про телебачення - абсолютно ганебні як для української мови, так і для телебачення, ввівши мовну шизофренію в телепередачах, - я тоді не знаю, що казати такій великій патріотці.

Новости
''Мені важливо знати, ЗА ЩО Я ТАМ ВОЮЮ?''

Загалом я за те, щоб спершу зробити перепис населення, а вже тоді по факту говорити про мовні квоти. А до перепису в Україні все має бути 100% українською мовою. Крапка!

Українці говорять українською мовою. Українців, які розмовляють українською мовою, на багато більше, ніж це видають політики, які зацікавлені в голосах меншої кількості російськомовних громадян і стрибають перед ними в різні танці, аби тільки отримати їх. От вони і складають враження, начебто у нас таких людей дуже багато і вони тільки за російську мову. Ще раз кажу: це не правда. Багато російськомовних людей насправді за українську мову. Але політики намагаються заговорити цю ситуацію, заробляючи собі політичні бали.

Я вже не раз закликала їх припинити подібні політичні ігри і зробити так, до чого вже давно дозріла Україна. Увесь публічний простір має бути на державній мові - виключно на українській.

Читайте все новости по теме "Языковой скандал" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Лариса НицойЛариса Ницой
Темы
Языковой скандалЗакон о языкахКвоты на украинскую музыку
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
6
0
Смешно
13
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Stelmakh Svetlana
Stelmakh Svetlana
Якщо вже публікуєте таку статтю- то грамотно пишіть заголовок! Українською слід писати-УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ!!! Вчіться!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Медведь Егор
Медведь Егор
Я повністю згоден.Я в минулому російськомовний кримчанин,і тільки переїхавши на вільну Україну я усвідомив важливість мови для нації.І ще я добре зрозумів що люди які кажуть "какая разница або я так привік" це ВОРОГИ України,вони перші винисуть стакан води російському загарбнику.НОРМАЛЬНИЙ РОСІЙСЬКОМОВНИЙ УКРАЇНЕЦЬ добре усвідомлює що діється навколо і розуміє важливість переходу на українську мову.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Наши блоги