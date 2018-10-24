Комітет свободи слова планує поширити мовні квоти на друковані ЗМІ. Планується провести трирічний перехідний період з підвищенням квот від 25% до 50%. - ред.

Для запровадження мовних квот у ЗМІ, слід відштовхуватися від цифри "100% українською мовою", а вже від неї можна трішки вділити іншим мовам. Якщо це стосується мов меншин, то для них можна видавати ЗМІ і розповсюджувати їх на території їхнього проживання, а не по всій території України.

Але для того, щоб визначити, де у нас живуть меншини, слід зробити перепис населення, умовну карту із позначенням їхніх місць проживання. Порахувати, скільки нацменшин у нас загалом. До речі, така практика працює в Польщі. Тоді мовні квоти серед ЗМІ доречні.

Які цифри на увазі має пані Сюмар, говорячи про запровадження мовних квот серед ЗМІ, я не знаю. Якщо такі, як вона запровадила в Законі про телебачення - абсолютно ганебні як для української мови, так і для телебачення, ввівши мовну шизофренію в телепередачах, - я тоді не знаю, що казати такій великій патріотці.

Загалом я за те, щоб спершу зробити перепис населення, а вже тоді по факту говорити про мовні квоти. А до перепису в Україні все має бути 100% українською мовою. Крапка!

Українці говорять українською мовою. Українців, які розмовляють українською мовою, на багато більше, ніж це видають політики, які зацікавлені в голосах меншої кількості російськомовних громадян і стрибають перед ними в різні танці, аби тільки отримати їх. От вони і складають враження, начебто у нас таких людей дуже багато і вони тільки за російську мову. Ще раз кажу: це не правда. Багато російськомовних людей насправді за українську мову. Але політики намагаються заговорити цю ситуацію, заробляючи собі політичні бали.

Я вже не раз закликала їх припинити подібні політичні ігри і зробити так, до чого вже давно дозріла Україна. Увесь публічний простір має бути на державній мові - виключно на українській.