''Уверен на 100%'': священник ПЦУ спрогнозировал будущее жителей Донбасса

Среди населения Донбасса все больше людей будет переходить в новосозданную Православную церковь Украины, несмотря на традиционно сильные позиции Московского патриархата в регионе.

Об этом рассказал в эфире ObozTV священник ПЦУ Андрей Гуль, комментируя процесс формирования единой Украинской церкви.

"Запущен механизм – мы получили свою автокефальную независимую поместную церковь. Это уже необратимый процесс. И на востоке Украины, я уверен на 100%, большинство перейдет в единую поместную православную церковь", – заявил он.

Священник рассказал, что неоднократно, будучи на фронте, общался не только с военнослужащими, но и с местным населением.

"Там есть общины, которые были прихожанами Украинской церкви. Например, Мариуполь – много церквей, мой однокурсник там служит. Значительное количество людей приходит. Война показала, кто есть кто, обнаружила язвы. До войны такого раздела не было, этот вопрос не был на поверхности. Не надо говорить, что на востоке все промосковские или "не такие", - подчеркнул он.

По словам Гуля, в ПЦУ "всех надо принимать, потому что мы все братья, все украинцы, живем на одной земле и эту землю любим".

"Мы понимаем, что годами и столетиями велась пропаганда в плане того, что мы не должны иметь свое государство, не должны иметь свою церковь. Мы понимаем, что если в одну точку все время бить, то будет там и трещина. Люди могут свое мнение изменить, но для этого нужно время, потому что предварительно годами велась эта политика", – заявил священник.

Священник ПЦУ Андрей Гуль

Как сообщал ObozTV, ранее священник ПЦУ Андрей Гуль рассказал, как после создания поместной православной церкви в Украине будет решаться вопрос перехода приходов Московского патриархата в новую юрисдикцию.

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