Уже пять человек заразились коронавирусом COVID-19 в Преображенском женском монастыре Украинской православной церкви Московского патриархата, расположенном в селе Головчинцы Хмельницкой области.

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Среди них трое монахинь, один священник и послушник, заявил во время онлайн-брифинга глава Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет, передает "Интерфакс-Украина".

"На данный момент заболели пять человек: три монахини, священник и послушник Головчинецкого монастыря. На стационарном лечении находятся две монашки – в Хмельницкой инфекционной больнице. Три человека находятся на амбулаторном лечении по месту своего постоянного пребывания", – уточнил он.

Габинет добавил, что больные в удовлетворительном состоянии. Также установлен их круг общения.

"33 человека – из числа "духовных людей" и 10 – из числа священнослужителей и монахинь/монахов. У них у всех взяты пробы, проводится тестирование, у 28 человек уже известны результаты, относительно остальных будем знать сегодня вечером", – добавил глава ОГА.

Головчинецкий монастырь сейчас закрыт для посещения.

Габинет уточнил, что всего в Хмельницкой области заболели 55 человек, выздоровели пятеро и четверо скончались.

Как сообщал OBOZREVATEL, о вспышке коронавируса в Головчинецком женском монастыре стало известно 20 апреля. Изначально там было зафиксировано два случая заражения – у монахинь.