"Уважаю воинов": в Украине состоится забег в честь Героев

В воскресенье, 25 августа, состоится всеукраинский забег “Шаную воїнів, біжу за героїв України”, посвященный памяти погибших воинов в российско-украинской войне. Его проведут в семи городах: Луцке, Черновцах, Днепре, Николаеве (31 августа), Коломые, Житомире (29 августа) и Сумах.

Как сообщили организаторы мероприятия, эта традиция появилась в 2018 году как национальное движение памяти погибших воинов.

Забег состоится в рамках проекта Voїny при поддержке посольства США в Украине, местных общественных организаций, городских советов, областных государственных администраций, союзов ветеранов АТО и беговых клубов.

Забег в честь Героев Украины Facebook/Шаную воїнів, біжу за героїв України. Дніпро

"Война имеет лицо, и это лицо воинов, живших среди нас. Мне важно, чтобы знали и вспоминали каждого поименно. Это не абстрактные Герои, это те, кто оберегали наше настоящее и будущее ценой собственной жизни", – пояснила инициатор проекта Voїny Таисия Братасюк.

По словам организаторов, 25 августа – символическая дата. Дело в том, что это следующий день после Дня Независимости Украины, а также конец августа ассоциируется с трагедией в Иловайске.

Подробную информацию о регистрации можно найти на странице Voїny в Facebook. Желающие также смогут пробежать в любом другом городе и присоединиться к общему движению, сделав фото или видеоотчет и поделившись им на своей странице в Facebook с хэштегом "вшануй".

В Луцке стоимость участия в забеге составит 100 грн (кроме участников АТО и их родственников), в Сумах – 75 грн. В Черновцах, Днепре, Житомире и Николаеве он будет бесплатным. В Коломые участие оплачивать также не придется, регистрация будет проходить на месте.

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