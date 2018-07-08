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Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховної Ради УкраїниВсе статьи автора

Утро в Кремле началось тревожно. Это был не сон

1.7т

Утро в Кремле началось тревожно. Медведев сидел в кабинете Путина, слушал, как тот орет благим матом, и несмотря на все попытки не мог заснуть. А заснуть хотелось, чтобы потом проснуться и выяснить, что проигрыш Хорватии - это лишь кошмарный сон. Но это был не сон.

- Дима, ты же говорил, что все получится с хорватами и ты договоришься! Дима, ты дурак?

- Сегодня или вобще, Владимр Владимирович?

- Ты издеваешься? - взвизгнул Путин, - Кто мне сказал, что если мы простим хорватам долг в полтора ярда, то они нам в виде благодарности просрут? А, Димон?

- Кто, Владимир Владимирович? - вопросом на вопрос ответил Медведев и зевнул. Но сон все шел.

- Ты, скотина! Ты это сказал! И не просто сказал, а убедил! - продолжал орать Путин, и у него начал дергаться левый глаз.

Стоящие под стенкой Лавров, Шойгу, Песков и Жириновский молчали, смотрели себе под ноги и делали вид, что они тут случайно. На самом деле случайно сюда попал лишь Жириновский, которого уговорил пойти с ними Песков. У Жирика после вчерашнего боярышника болела голова и было сильнейшее похмелье. Тогда Жирику хотелось выпить и Песков сказал, что они идут накатывать. Жирик так хотел выпить, что не почувствовал подвоха и пошел с ними. Теперь Жириновский хотел не столько выпить, сколько таблетку от поноса, потому что после воплей Путина у него начался процесс, который самостоятельно лидер ЛДПР остановить не мог.

- Дима, ну, скажи мне, как ты ты вобще до этого додумался??? - орал Путин.

- Мне тогда это показалось хорошей идеей. Я еще спросил их президентшу, Колинду, мол это же повлияет на финальный результат наших отношений? Она ответила, что повлияет.

- И что теперь скажешь? Повлияло???!!!

- Да, она так радовалась...

- Дима, ты таки дурак. На результат игры это не повлияло!

- Может мало простили?

Путин издал горлом звук похожий на скрип, развернулся к стоящим под стенкой и подбежав к Лаврову, который был крайним, провел бросок Ката Гурума, после чего министр с лицом грустной лошади влетел этим самым лицом в стену. Лицо Лаврова погрустнело еще больше.

- Дебил, бл@дь, - прошипел Лавров.

- Кто дебил??? - заорал Путин.

- Медведев, конечно, - быстро нашелся министр иностранных дел, которому не хотел еще раз тестировать лицом крепкость стен кремлевского кабинета.

Новости
Главная новость российской пропаганды

- Тут ты прав, Сережа, - согласился Путин и посмотрел на Лаврова с одобрением.

- Может й@бнем по ним? - с надеждой спросил Шойгу.

- По ком? - заинтересовался Путин.

- Да по хорватам, - продолжил Шойгу. - По аналогии с Украиной проведем там операцию "Русское лето".

- По голове себя й@бни, Кужугетович. Они в НАТО. Если мы там устроим "Русское лето", то они у нас устроят "Ядерную зиму", да еще и в июле. Ты случайно не родственник Медведеву?

- Нет, - удивился Шойгу, - а есть схожесть?

- Если пользоваться определением Лаврова про дебилов, то очень большая, - резюмировал Путин.

- Владимир Владимирович, так что будем рассказывать нашим гражданам? - задал вопрос Песков, который по традиции уже думал, что ему врать гражданам Эрэфии. Нельзя было сказать, что придумывать очередную ложь ему было тяжело, но согласовать ее с руководством он был должен.

- Скажите, что это не наши футболисты, что такую форму можно было купить в любом магазине. А Черчесова расстрелять, - резюмировал Путин.

- Расстрелять, - проговаривая вслух записывал в блокнот Песков.

- Ты тоже дебил? - тихо спросил Путин, - я же шучу!

- Зря лишь шутите. Расстрелять было бы прикольно. Из "тюльпана" или "гвоздики", - мечтательно произнес Шойгу.

- Кужугетович, ты эта... Заканчивай ездить в Северную Корею. Ты там плохому учишься... - произнес Путин и подозрительно посмотрел на Шойгу. - А ты Жирик, чего молчишь и только что-то шепчешь?

- Я не шепчу. Это я ж*пой. Извините... - сказал Владимир Вольфович и покраснел.

- Чем? Ж*пой? Оригинально! А звук такой же, как и ротом. Интересно получается. Чем бы ты не произносил текст - смысл не меняется, - задумчиво высказался Путин и посмотрел на Жириновского. - А может ты...

- Дебил? - поинтересовался Жириновский. - Конечно дебил, если Вы скажете, Владимир Владимирович. Мы все тут дебилы. Мы все, как один, равняемся на Вас и хотим быть похожи на вас во всем, - подытожил он.

- Реально дебил, - грустно сказал министр с лицом грустной и чуток побитой лошади.

- Владимир Владимирович, так что гражданам-то говорить будем, - продолжал интересоваться Песков.

- А им надо что-то сказать? Ну, скажи, что пенсионный возраст еще на пять лет поднимем. Они о проигрыше хорватам и забудут.

- Думаете они это "съедят"? - спросил Песков и его усы окончательно обвисли от мысли, что озвучивать эту новость прессе будет он.

- Да куда они денутся? Терпилы и хомячки! Главное не забудь им напомнить, что "Крымнаш", что нужны деньги на поддержку братского народа доМбаса и нужно давать денюжку на войну в Сирии. Мы же там тоже защищаем братский нам режим Асада. Так что пусть лучше и больше работают. И вобще, пора заканчивать им что-либо объяснять. Попам скажи, чтобы в церквях начали проповедовать, что у меня вся власть от Б-га! Пусть привыкают. Через пару лет вступлю в императорство.

Новости
А Герой-то, ненастоящий!

- Вы главное в дерьмо не вступите, раздался всхлипывающий голос Жириновского, - Я тут Вам кучу наложил. Случайно...

- Ты мне решил нагадить? - опять начал визжать Путин.

- Нет, Владимир Владимирович. Это я от переизбытка верноподданических чувств сделал, - гордо признался Жириновский.

- Дебил, бл@дь, - не сдержался Лавров.

- Кто??? - синхронно заорали Путин с Жириновским.

- Я! - быстро отреагировал Лавров, которому совсем не хотелось, чтобы его начала бить группа агрессивных дебилов.

- Тогда, ок. Все свободны, - завершил встречу Путин и первым вышел из кабинета.

- Фух, пронесло, - подытожил Песков.

- Да, - согласился с ним Жириновский, - теперь штаны в стирку нести придется.

- Дебилы, и-го-го, - крикнул Лавров и схватившись за голову выбежал из кабинета кремлевского диктатора.

Шойгу подошел к Медведеву и сказал ему:

- Идем, Димон!

Но Димон уже спал. И снилось ему, что он мироточил, а перед ним на коленях стояла припавшая к нему депутат ГосДумы няш-мяш Наталья Поклонская и говорила ему:

- Идем, Димон.

Сон Медведеву нравился. И просыпаться Димону не хотелось. Ведь там, в реальности были проблемы, проигрыш Хорватии и пенсионеры России, которым он должнен будет вновь сказать: - Денег нет, но вы держитесь.

Медведев спал, Шойгу молчал, Песков грустил, Жириновский традиционно гадил, а по коридорам Кремля шастал злой Путин. В России продолжался очередной тревожный день.

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Автор
Борислав БерезаБорислав Береза
Тема
Чемпионат мира 2018
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Объект
Россия
Источник
Источник:Facebook Борислава Березы
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