Трагически погиб 22-летний патрульный из Кривого Рога. Фото

Дарья Дурова Общество 21:22, 25.08.2020

Во вторник, 25 августа, на водоеме трагически погиб украинский патрульный Роман Татарчук, который служил в городе Кривой Рог с 2018 года.

Об этом на странице в Facebook сообщила пресс-служба Патрульной полиции Украины. "В нашей полицейской семье тяжелая потеря", – сказано в сообщении.

В полиции рассказали, что парень месяц назад отпраздновал свой 22-й день рождения. Известно, что он отдыхал на водоеме и утонул.

У патрульного осталась жена и годовалая дочь. Коллеги полицейского выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Роман Татарчук.
Facebook / Патрульная полиция Украины
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