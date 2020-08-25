Трагически погиб 22-летний патрульный из Кривого Рога. Фото

Во вторник, 25 августа, на водоеме трагически погиб украинский патрульный Роман Татарчук, который служил в городе Кривой Рог с 2018 года.

Об этом на странице в Facebook сообщила пресс-служба Патрульной полиции Украины. "В нашей полицейской семье тяжелая потеря", – сказано в сообщении.

В полиции рассказали, что парень месяц назад отпраздновал свой 22-й день рождения. Известно, что он отдыхал на водоеме и утонул.

У патрульного осталась жена и годовалая дочь. Коллеги полицейского выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Роман Татарчук. Facebook / Патрульная полиция Украины

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

Недавно в Винницкой области утонули двое семилетних мальчиков.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, на водоемах страны с начала августа погибли 120 человек, среди них почти 10 детей.

За этот период удалось спасти более 65 человек и почти 10 детей.

С начала года в Украине утонуло почти 800 человек. Каждый десятый из них – ребенок.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!