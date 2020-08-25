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Трагически погиб 22-летний патрульный из Кривого Рога. Фото

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Общество
2,9 т.
Погиб Роман Татарчук

Погиб Роман Татарчук.

Во вторник, 25 августа, на водоеме трагически погиб украинский патрульный Роман Татарчук, который служил в городе Кривой Рог с 2018 года.

Об этом на странице в Facebook сообщила пресс-служба Патрульной полиции Украины. "В нашей полицейской семье тяжелая потеря", – сказано в сообщении.

В полиции рассказали, что парень месяц назад отпраздновал свой 22-й день рождения. Известно, что он отдыхал на водоеме и утонул.

У патрульного осталась жена и годовалая дочь. Коллеги полицейского выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Роман Татарчук.

Роман Татарчук. Facebook / Патрульная полиция Украины

Скриншот

Скриншот

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УкраинаКривой РогутонулисмертьНациональная полиция Украины
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