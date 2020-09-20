Утечка газа: что делать и куда обращаться

Утечка газа при определенной концентрации может спровоцировать взрыв, поэтому очень важно правильно действовать в таких обстоятельствах.

Как определить утечку, что делать и куда обращаться за помощью, рассказывает OBOZREVATEL.

Что делать, если появился запах газа

Немедленно перекрыть вентили газоснабжения;

проветрить комнату, открыть окна и двери;

вызвать службу газа, позвонив 104 с мобильного или со стационарного телефона, находящегося вне зоны возможной утечки (туда необходимо также звонить в случае пожара или взрыва, уменьшения или отсутствия давления газа в вашем доме или квартире);

при необходимости эвакуировать людей из помещения, где могла возникнуть утечка газа, а также из соседних с ним;

действовать по указаниям прибывшей службы газа.

Что нельзя делать при запахе газа

Пользоваться спичками, зажигалкой или другими источниками открытого огня;

включать и выключать свет и электрические приборы;

курить;

пользоваться стационарным телефоном;

пользоваться электрозвонком квартир.

Как выявить утечку газа

Обнаружить утечку газа можно по характерному запаху, а также по неравномерному огню на конфорке: он должен быть равномерным, голубого цвета. Тревожным знаком будет, если присутствуют желтый или красный цвета.

Важно помнить, что, пытаясь обнаружить утечку газа, ни в коем случае нельзя использовать открытый огонь.

Если утечка не будет выявлена вовремя, концентрация газа может вырасти до 10-15%, что чревато взрывом.

Что делать при утечке газа на улице

В случае утечки газа на улице необходимо вызвать службу газа по номеру 104 и до ее прибытия стараться не допускать людей в опасную зону.

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