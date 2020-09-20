Утечка газа: что делать и куда обращаться

Утечка газа при определенной концентрации может спровоцировать взрыв, поэтому очень важно правильно действовать в таких обстоятельствах.
Как определить утечку, что делать и куда обращаться за помощью, рассказывает OBOZREVATEL.
Что делать, если появился запах газа
Немедленно перекрыть вентили газоснабжения;
проветрить комнату, открыть окна и двери;
вызвать службу газа, позвонив 104 с мобильного или со стационарного телефона, находящегося вне зоны возможной утечки (туда необходимо также звонить в случае пожара или взрыва, уменьшения или отсутствия давления газа в вашем доме или квартире);
при необходимости эвакуировать людей из помещения, где могла возникнуть утечка газа, а также из соседних с ним;
действовать по указаниям прибывшей службы газа.
Что нельзя делать при запахе газа
Пользоваться спичками, зажигалкой или другими источниками открытого огня;
включать и выключать свет и электрические приборы;
курить;
пользоваться стационарным телефоном;
пользоваться электрозвонком квартир.
Как выявить утечку газа
Обнаружить утечку газа можно по характерному запаху, а также по неравномерному огню на конфорке: он должен быть равномерным, голубого цвета. Тревожным знаком будет, если присутствуют желтый или красный цвета.
Важно помнить, что, пытаясь обнаружить утечку газа, ни в коем случае нельзя использовать открытый огонь.
Если утечка не будет выявлена вовремя, концентрация газа может вырасти до 10-15%, что чревато взрывом.
Что делать при утечке газа на улице
В случае утечки газа на улице необходимо вызвать службу газа по номеру 104 и до ее прибытия стараться не допускать людей в опасную зону.
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