Устроили пятницу, 13-го: журналист попал в неприятную историю с МАУ

Международные авиалинии Украины (МАУ) приподнесли неприятный сюрприз российскому журналисту Аркадию Бабченко в пятницу, 13 апреля. Журналисту пришлось покупать новый билет.

Об этом он рассказал в своем Livejournal.

"Сначала мне аннулировали билет. МАУ посчитали, что если они продали мне билет туда-обратно, начиная с одиннадцатого, а я вылетел десятого, то обратно тринадцатого мне уже и нах*й не надо, и обрадовали меня на стойке регистрации белозубой улыбкой о том, что билета у меня больше нет, денег за него тоже не будет и как мне возвращаться домой никого в этом жестоком мире вообще, как бы не е**т. Купил новый", - пожаловался Бабченко.

Он уточнил, что пока он летел, в России заблокировали Telegram.

"Потом на погранконтроле меня озадачили странной фразой про "дубликат биометрических данных", и мы с джентельменами в комнатке СБУ долго выясняли, почему мои отпечатки пальцев, которые я сдавал в январе, оказались записаны сразу в двух паспортах, чей это второй паспорт, и что у меня фальшивое - паспорт или отпечатки. Я сказал, что отпечатки. Сп**дил вот сейчас в Вильнюсе и лечу с ворованными", - добавил Бабченко.

Но и на этом пятница 13-го для журналиста не закончилась. Человеку, который встречал Бабченко, выдали талончик на другую машину и им долго пришлось разбираться и с этим вопросом.

"Потом я плюнул на все и поехал на эфир на метро, надеясь, что потолок в студии выдержит, орбитальная станция "Тяньгун-1" **нется не на Киев, пришельцы-захватчики прилетят в другой раз и последний час этого дня, возможно, может быть, наконец пройдет, бл**ь, без происшествий", - подчеркнул журналист.

Как сообщал "Обозреватель", президент Ассоциации производителей вооружения и военной техники Украины Вадим Кодачигов рассказал о скандальном инциденте в компании "Международные авиалинии Украины".