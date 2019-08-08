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"Устроили ад!" Туристы в Крыму пожаловались на оккупантов

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В аннексированном Крыму перекрыли трассу на плато Ай-Петри, из-за чего туристам пришлось по 5-7 часов стоять в очереди, чтобы попасть на канатную дорогу.

Об этом пишут "Примечания" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

При этом, по словам крымчан, за последние 16 лет трасса никогда не была в таком разрушенном состоянии. Ранее на ней проводили международные соревнования "Крым Ялта Ралли". Однако после прихода оккупантов на дорогу "забили" и трещины превратились в глубокие ямы.

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В Крыму перекрыли дорогу на Ай-Петри

В Крыму перекрыли дорогу на Ай-Петри

Примечания

"При Украине полотно регулярно ремонтировали. Весной и летом ставили латки, осенью перекладывали целыми полосами. Перед зимним сезоном все мелкие трещины заливали вязким битумом, чтобы в них не попадала вода – из-за перепадов температур она замерзает и оттаивает по несколько раз в сутки, разрушая асфальт", – рассказала местная жительница.

В Крымавтодоре же заявили, что дорога на плато Ай-Петри официально открыта, но состояние полотна не соответствует требованиям безопасности, поэтому туристам, даже на личном легковом транспорте, стоит воздержаться от поездки.

В Крыму перекрыли дорогу на Ай-Петри

В Крыму перекрыли дорогу на Ай-Петри

Примечания

В Крыму перекрыли дорогу на Ай-Петри

В Крыму перекрыли дорогу на Ай-Петри

Примечания

В Крыму перекрыли дорогу на Ай-Петри

В Крыму перекрыли дорогу на Ай-Петри

Примечания

"Прочтите, какой ад оккупанты устроили своим скрепным туристам,перекрыв дорогу на Ай-Петри, а также туроператорам,лишив их доходов. Кроме того,местные жалуются, что "при Украине" трассу ремонтировали и проводили международные соревнования. Теперь все рушится", – прокомментировал ситуацию блогер КРЫМский бандеровец.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на курорте Феодосия оккупированного Крыма забили тревогу из-за катастрофической ситуации с морем. Оккупационные власти не закрывают пляжи города, несмотря на массовый слив в воду нечистот.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
КРЫМский бандеровец
Место
Украина
Тег
Крым
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Федоров Федор
Федоров Федор
Волшебный обоss ,определись с линией пропаганды. Ибо когда людям пытаются вложить в голову несколько утверждений, которые прямо противоположны друг другу и выдают их за истину, то это может вызвать шизофрению. Только здесь можно прочесть " Kpымского бanдеровца и Pokсолaнy втудей", которые рассказывают что в Крыму мрак и туристов нет и следом о 5 часовой очереди на канатку)
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
При украине дорогу по северному склону закрывали для тур. автобусов практически каждое лето в связи с ее аварийным состоянием. Знаю об этом не по наслышке а так как сам возил туда экскурсионные группы
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Юг Руси
Юг Руси
В Крыму туристов нет! И точка! ))))))))))))))))))))))))))))))))))
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