"Устроили ад!" Туристы в Крыму пожаловались на оккупантов

В аннексированном Крыму перекрыли трассу на плато Ай-Петри, из-за чего туристам пришлось по 5-7 часов стоять в очереди, чтобы попасть на канатную дорогу.

Об этом пишут "Примечания" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

При этом, по словам крымчан, за последние 16 лет трасса никогда не была в таком разрушенном состоянии. Ранее на ней проводили международные соревнования "Крым Ялта Ралли". Однако после прихода оккупантов на дорогу "забили" и трещины превратились в глубокие ямы.

В Крыму перекрыли дорогу на Ай-Петри Примечания

"При Украине полотно регулярно ремонтировали. Весной и летом ставили латки, осенью перекладывали целыми полосами. Перед зимним сезоном все мелкие трещины заливали вязким битумом, чтобы в них не попадала вода – из-за перепадов температур она замерзает и оттаивает по несколько раз в сутки, разрушая асфальт", – рассказала местная жительница.

В Крымавтодоре же заявили, что дорога на плато Ай-Петри официально открыта, но состояние полотна не соответствует требованиям безопасности, поэтому туристам, даже на личном легковом транспорте, стоит воздержаться от поездки.

В Крыму перекрыли дорогу на Ай-Петри Примечания

В Крыму перекрыли дорогу на Ай-Петри Примечания

В Крыму перекрыли дорогу на Ай-Петри Примечания

"Прочтите, какой ад оккупанты устроили своим скрепным туристам,перекрыв дорогу на Ай-Петри, а также туроператорам,лишив их доходов. Кроме того,местные жалуются, что "при Украине" трассу ремонтировали и проводили международные соревнования. Теперь все рушится", – прокомментировал ситуацию блогер КРЫМский бандеровец.

Прочтите,какой ад оккупанты устроили своим скрепным туристам,перекрыв дорогу на Ай-Петри,а также туроператорам,лишив их доходов. Кроме того,местные жалуются, что "при Украине" трассу ремонтировали и проводили международные соревнования. Теперь все рушится> https://t.co/Okaq9n89w2 pic.twitter.com/xg8es0LINW — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) August 8, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на курорте Феодосия оккупированного Крыма забили тревогу из-за катастрофической ситуации с морем. Оккупационные власти не закрывают пляжи города, несмотря на массовый слив в воду нечистот.

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