Депутата не пустили на программу к Савику Шустеру! О Боги, это же сенсация!! Как дальше жить? Самого депутата!!

...Десятки постов, журналисты, политики, чиновники. Сотни комментариев. Идиотизм. Как вы уже надоели со своими липовыми и тупыми хайпами! На днях погибли наши воины, каждый день раненые, прибывают борты с воинами в тяжелом состоянии, но это интересует только родных, побратимов, волонтёров и тех, кто все годы помогает армии и госпиталям. Остальным – наплевать!

Устали от войны? Каким боком она вас коснулась? Дебильные физиономии политиков не надоели?! Все политические шоу – это собрание клинических идиотов, негодяев и психически неуравновешенных особей. Адекватных там мало. Сын говорит, прошёлся по страницах блогеров и публичных людей. Мало кто пишет о событиях на фронте. О раненых и убитых пишут единицы, даже репостов постов волонтёров не делают. Ну правильно, на этой теме много лайков не соберёшь...

Война надоела, а истерики и скандалы в стране не надоели.

Я склоняю голову перед теми, кто, не жалея себя, в холодных окопах и под пулями, продолжают нести свою вахту. Ребята без рук, ног, контуженные, лежат по госпиталям, в реанимациях спасают жизни бойцам. Большинству в стране безразлично, что происходит на фронте. Им бы рестики были открыты, пляжи и салоны. В то время, когда наши воины не дают оккупантам продвинуться на сантиметр.

Два параллельных мира в одной стране.

Элита – не в столице. Элита – на передовой.

Светлая память погибшим, огромная благодарность живым