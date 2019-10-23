"Устала" от войны: украинская ведущая оскандалилась заявлением о Донбассе. Видео

Журналистка телеканала ZIK, который связан с Виктором Медведчуком, угодила в скандал из-за "усталости" от войны на Донбассе.

Видео ее заявления в Facebook опубликовал директор Института стратегической политики Юрий Кочевенко, с которым и произошла перепалка у ведущей.

"Уставшая от войны журналистка ZIK считает, что украинцы защищать свою землю не готовы, да вообще легко мне из мирного Киева патякать о войне... Пришлось несколько прояснить, возможно немного резковато", - написал он.

"Моя позиция неизменна. Не вести себя как будто проиграли войну. Не пытаться угодить врагу. Не простить, а требовать. Быть готовыми защищать Украину до последнего. Верить в свой народ!" – добавил Кочевенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный российский ведущий устроил скандал из-за Украины, сделав громкое заявление о революциях.

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