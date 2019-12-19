Сьогодні насичений подіями і вдалий день. ДККБ "Луч" провів чергові випробування і здійснив 2 успішних запуски ракети "Вільха-М" на відстань більше 100 км. Кругове відхилення склало меньш 30 метрів.

Переконаний, що цей вид озброєнь дозволить Збройним Силам Украіни успішно виконувати цілий ряд завдань тактичного характеру.

Система залпового вогню "Вiльха-М" буде в ЗСУ найпотужнішим за дальністю ураження озброєнням сухопутного базування. "Вільхою-М" пiсля прийняття її на озброєння можна буде вражати рiзноманiтнi сухопутнi цiлi та вирішувати оперативно-тактичнi завдання.

Вітаю наших конструкторів і військових!

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