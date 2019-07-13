Успеть до 20 декабря: Зеленский дал важное распоряжение по Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский поручил новоназначенному главе Херсонской ОГА полностью обустроить КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом до 20 декабря.

Как передает пресс-служба главы государства, первый этап, а именно создание режимных зон, планируют завершить до 15 ноября.

Вторая часть проекта предусматривает создание сервисных центров с автовокзалами и центрами предоставления административных услуг.

"Давайте в 20 числах декабря – этого будет достаточно. Если нет – новый глава ОГА останется в прошлом. Это – честно", – заявил Зеленский.

Президент пообещал поспособствовать тому, чтобы проект по обустройству КПВВ был профинансирован полностью. Всего для его реализации необходимо 170 млн грн.

Зеленский в Херсонской области president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Зеленский побывал в Одесской области, где со скандалом вынудил и. о. председателя Государственной фискальной службы Украины Александра Власова написать заявление об увольнении после того, как он не исполнил поручение президента.

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