Кабмин уволил главу Госкосмоса

Кабинет Министров Украины освободил Владимира Усова с должности главы Государственного космического агентства Украины.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства. Чиновник занимал свою должность менее года.

Усов освобожден в соответствии с частью первой статьи 87 Закона Украины "О государственной службе", уточняется в сообщении Кабмина.

Исполняющим обязанности главы Госкосмоса назначен его первый заместитель Михаил Лев.

Как пишет "Бабель", инициатором увольнения Усова может быть вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Распоряжение об увольнении Усова kmu.gov.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Усову принадлежит фирма "Гутенбергз", фигурировавшая в уголовном производстве Государственного бюро расследований (ГБР). По данным следствия, николаевские чиновники дважды, в 2018 и 2019 годах, организовывали тендеры, победителем которых становился заранее согласованный участник – фирма "Электроник Солюшенс". В результате закупок она получила около 16 млн гривен за коды доступа к системе электронных учебников.

В ГБР утверждают, что "Электроник Солюшенс" продавала доступ к платформе электронных учебников, которой на самом деле распоряжалась фирма Усова "Гутенбергз".