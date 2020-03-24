Больница в городе Рубежное (Луганская область), которая определена для приема больных коронавирусом COVID-19, находится в плачевном состоянии и не имеет достаточного количества оборудования.

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Об этом на странице в Facebook рассказал журналист Константин Реуцкий. Он также показал фотографии из административного корпуса медучреждения.

Больница в Рубежном, которая должна принимать больных с COVID-19 facebook.com/reutski

"30 койко-мест. Смогут развернуть еще 20. Один врач-инфекционист. Нужно еще хотя бы два. 4 аппарата ИВЛ, нужны, по оценкам директора, еще хотя бы пять. Нужно реанимационное оборудование", – написал Реуцкий.

Как отметил он, это учреждение "должно выдержать основной удар эпидемии".

Больница в Рубежном, которая должна принимать больных с COVID-19 facebook.com/reutski

Пользователей сети шокировал вид больницы. "Немного лучше сарая для скота", "Жесть", "Реалии нашей жизни", – пишут комментариях.

Некоторые пользователи указали на то, что на снимках – административный корпус больницы. В инфекционном отделении, подготовленном для приема пациентов с подозрением на коронавирус, условия немного лучше, там был сделан ремонт.

Больница в Рубежном, которая должна принимать больных с COVID-19 facebook.com/reutski

Больница в Рубежном, которая должна принимать больных с COVID-19 facebook.com/reutski

Больница в Рубежном, которая должна принимать больных с COVID-19 facebook.com/reutski

Больница в Рубежном, которая должна принимать больных с COVID-19 facebook.com/reutski

Больница в Рубежном, которая должна принимать больных с COVID-19 facebook.com/reutski

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

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