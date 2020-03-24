Больница в городе Рубежное (Луганская область), которая определена для приема больных коронавирусом COVID-19, находится в плачевном состоянии и не имеет достаточного количества оборудования.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
Об этом на странице в Facebook рассказал журналист Константин Реуцкий. Он также показал фотографии из административного корпуса медучреждения.
Больница в Рубежном, которая должна принимать больных с COVID-19
facebook.com/reutski
"30 койко-мест. Смогут развернуть еще 20. Один врач-инфекционист. Нужно еще хотя бы два. 4 аппарата ИВЛ, нужны, по оценкам директора, еще хотя бы пять. Нужно реанимационное оборудование", – написал Реуцкий.
Как отметил он, это учреждение "должно выдержать основной удар эпидемии".
Больница в Рубежном, которая должна принимать больных с COVID-19
facebook.com/reutski
Пользователей сети шокировал вид больницы. "Немного лучше сарая для скота", "Жесть", "Реалии нашей жизни", – пишут комментариях.
Некоторые пользователи указали на то, что на снимках – административный корпус больницы. В инфекционном отделении, подготовленном для приема пациентов с подозрением на коронавирус, условия немного лучше, там был сделан ремонт.
Больница в Рубежном, которая должна принимать больных с COVID-19
facebook.com/reutski
Больница в Рубежном, которая должна принимать больных с COVID-19
facebook.com/reutski
Больница в Рубежном, которая должна принимать больных с COVID-19
facebook.com/reutski
Больница в Рубежном, которая должна принимать больных с COVID-19
facebook.com/reutski
Больница в Рубежном, которая должна принимать больных с COVID-19
facebook.com/reutski
Комментарии к посту
Скриншот
Комментарии к посту
Скриншот
Комментарии к посту
Скриншот
Комментарии к посту
Скриншот
Комментарии к посту
Скриншот
Комментарии к посту
Скриншот
Комментарии к посту
Скриншот
Как писал OBOZREVATEL, украинка Елизавета Романчук, у которой заподозрили коронавирус COVID-19, детально рассказала о времени, которое провела в Александровской больнице в Киеве. Она заявила, что врач не подходил к ней два дня.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Новости Луганска и Луганской области" на OBOZREVATEL.