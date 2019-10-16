Пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер сообщает в Фейсбуке, что на переговорах в Минске украинская сторона поставила условие: выполнение политического блока минских соглашений возможно только в том случае, если группировки "ЛДНР" будут распущены.

В России по этому поводу уже истерика. Как обычно, обвиняют Украину в срыве переговоров, но на самом деле все сказано верно: в самих минских соглашениях нет никаких "ЛДНР". Есть отдельные районы Донецкой и Луганской областей - ОРДЛО. Следовательно, нарушением минских соглашений является как раз сам факт существования так называемых "республик".

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Пойдет ли российская сторона на такое условие? Очевидно, что нет. Таким образом, перед нами конкретная иллюстрация невыполнимости минских соглашений. С одной стороны - "ЛНР" и "ДНР" в них не значатся, с другой - продолжают принимать участие в переговорах и выдвигать какие-то требования. Ликвидировать эти организации Россия отказывается. Мы же с ними ни о чем не договаривались, и ничего согласовывать не должны.

Очень правильно, что наконец озвучено это принципиальное условие украинской стороны. Давно пора было это сделать.

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