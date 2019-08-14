Уже набирает "головорезов": Пушилин впал в панику из-за покушения на себя

Глава "ДНР" Денис Пушилин формирует отдельный батальон специального назначения, который будет дислоцироваться в самом Донецке и станет его личной охраной.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал донецкий блогер Дмитрий Черкасов. По его словам, это связано со страхами Пушилина за свою безопасность, он переживает, что из-за тотального недовольства среди населения на него может случиться покушение.

"Ситуация вокруг главы "ДНР" ухудшается. О недовольстве уровнем жизни говорят даже те, кто когда-то хотел русского мира и ненавидел Украину. Сказка, которую рассказывают с 2014 года о беззаботной жизни, настолько надоела, что люди на грани. Пушилин боится за свою жизнь и стал набирать головорезов в личную охрану – батальон специального назначения. Он будет самым "элитным" в "республике", с самой высокой зарплатой – 60 тысяч рублей. Им даже разрешат работать в гражданской одежде", – подчеркнул блогер.

Денис Пушилин eadaily.com

По его словам, уже готовы приказы решений, с помощью которых будет наполняться бюджет для финансирования "новой армии".

"Где же Пушилин будет брать на это все деньги? Уже есть проекты приказов по "республике" о введении моратория на украинские продукты и наказание за все, что имеет принадлежность к Украине. Если это сказать по-простому, то будет происходить сшибание бабла за все, что не по "республиканским понятиям", – подытожил Черкасов.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава "ДНР" Денис Пушилин боится, что его устранят так же, как в августе прошлого года устранили его бывшего коллегу Александра Захарченко.

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