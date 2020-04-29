COVID-19 пробрался на украинские АЭС: существует ли опасность остановки

Из-за эпидемии коронавируса украинские атомные электростанции значительно усилили меры безопасности – например, многие работники живут в полной изоляции и не общаются даже с семьями. Однако COVID-19 все-таки добрался до некоторых сотрудников.

Существует ли опасность остановки АЭС и что будет, если какая-то из станций все же перестанет работать из-за коронавируса – читайте в материале OBOZREVATEL.

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Живут в санаториях, ни с кем не общаются

По состоянию на 29 апреля на украинских АЭС подтверждено три случая заражения COVID-19: два на Запорожской АЭС и один на Хмельницкой. На последней предположительно заболела уборщица. Она якобы заразила еще восемь человек в Нетишине (городе-спутнике Хмельницкой АЭС).

В ГП НАЭК "Энергоатом" отмечают, что для обеспечения безопасности на станциях приняты особые меры работы. Как рассказали OBOZREVATEL в пресс-службе госпредприятия, весь критически важный персонал полностью изолирован от общества.

С самого начала карантина сотрудники живут в санаториях или гостиницах, ездят на работу в отдельном транспорте и даже не могут общаться со своими родственниками. Всё дело в том, что допускать заболевание именно этих людей никак нельзя – их навыки весьма специфичны.

Хмельницкая АЭС Zik

"К сожалению, ситуация настолько серьезная, что они даже не общаются со своими родственниками с момента введения таких жестких норм – с конца марта. Даже маршрут их передвижения с мест проживания до работы проложен таким образом, чтобы они ни с кем не контактировали. Количество этого персонала действительно ограничено, это люди со специальными лицензиями, разрешающими им доступ к особо ответственному оборудованию – блочным щитам управления", – пояснили в пресс-службе.

Также в ведомстве успокоили – трое заболевших людей не относятся к такому персоналу. По отношению к остальным работникам тоже приняты противоэпидемические меры. Например, города-спутники, где они проживают, закрыты на въезд, а на работе используются средства индивидуальной защиты.

Запаса энергии хватает, но проблемы могут возникнуть

Еесли же заражение все-таки произойдет и станцию придется остановить, то в некоторых регионах могут быть проблемы. Как отмечает энергетический эксперт Иван Надеин в комментарии OBOZREVATEL, электричества у Украины хватает с запасом – производится его вдвое больше, чем используется. Но есть некоторые части страны, куда в случае остановки АЭС наладить поставки будет сложнее.

Южно-Украинская АЭС ЮАЭС

"Гипотетически, если такое произойдет, это отразится на работе всей энергосистемы: атом – 60% от всей энергетики нашей страны. Украина не закольцована и какие-то регионы могут страдать, как было в период веерных отключений. Грубо говоря, электроэнергию можно доставить не во все точки. Есть регионы более дефицитные, есть менее зависимые. Допустим, Бурштынский остров не связан с остальной энергетической системой. А есть юг, он более профицитный. Восточные регионы относительно проблемные", – заявил Надеин.

Даже на фоне пандемии будни атомщиков отличаются суровостью . Ведь заражение радиацией может быть страшнее заражения инфекцией. А энергетика в чрезвычайной ситуации сама по себе является сверхважной сферой.