Усиление жары и без дождей: синоптик дала прогноз погоды на выходные по Украине
За небольшими исключениями, над территорией всей Украины установится жаркая погода. Кое-где пройдут грозовые кратковременные дожди.
О погоде на ближайшие дни рассказала синоптик Наталья Диденко в Facebook. По ее словам, сильная жара, также, как ливни и смерчи, относится к опасным метеорологическим явлениям.
Ожидается днем +30...+35 градусов, на юге, на востоке и местами в центре страны +36...+39 градусов. Только на западе будет немного прохладнее – +25...+29 градусов, а во время дождей кое-где +20...+24 градуса.
В субботу кратковременные дожди и грозы пройдут на севере Украины, в Винницкой области, могут затронуть Прикарпатье, Черновицкую, Тернопольскую и Хмельницкую области. На остальной территории страны – без существенных осадков.
В воскресенье на юге и востоке Украины будет преобладать сухая солнечная погода с сильной жарой.
Грозовые локальные дожди возможны 5 июля местами в северных и центральных областях, локально на Прикарпатье и на Волыни. В остальных регионах будет сухо.
В Киеве 4 июля ожидается дождь и гроза, 5 июля – шансов на осадки меньше.
На выходных в столице жара ослабеет до +28...+29 градусов.
В понедельник и вторник, 6-7 июля, жара возьмет реванш, столбики термометров поднимутся выше +30 градусов. А вот с 8 июля ощутимо посвежеет, ожидается +25...+27 градусов.
Метеоролог посоветовал во время жары без особой необходимости не выходить на улицу надолго.
“Используйте любую тень, даже если это узкая полоска от столба на остановке, воду берите с собой, пейте и смачивайте затылок и макушку головы, не бойтесь смешной шляпы, который вам не подходит. Забегайте в любое кафе по дороге и смачивайте холодной водой руки до локтя”, – посоветовала Диденко.
Также она порекомендовала на выходных быть очень осторожными с огнем.
“Желательно в ближайшие дни никаких самодеятельных шашлыков и колбасок. Пожарная опасность поднимается до чрезвычайного уровня!”, – предупредила синоптик.
Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики предупредили, что в Украине июль 2020 года будет жарким и сухим. Ожидается длительный засушливый период.