Усиление карантина с 22 июня: что ждет украинцев

С понедельника, 22 июня, решение об усилении карантина в каждой отдельной области Украины будет принимать местная власть.

При этом регионы, которые находятся в "группе риска" и нуждаются в более жестком карантине, будут определяться в соответствии с новой методикой, разработанной Кабмином. Об этом решении правительства стало известно еще 19 июня.

Одним из ключевых моментов является отказ от показателя инцидентности и переход к использованию других индикаторов.

Так, области, которые не готовы к ослаблению карантина,будут определяться посредством таких признаков:

загруженность коек в учреждениях здравоохранения более 50%;

среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов меньше, чем 24 на 100 тысяч населения в течение недели;

коэффициент выявления случаев коронавируса более 11%;

показатель динамики роста случаев COVID-19 более 10%.

Главный санитарный врач Украины, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко отметил, что решение Кабмина о продлении адаптивного карантина до 31 июля не стоит воспринимать как его смягчение. Он подчеркнул, что с 22 июня будет происходить усиление карантинных мер в тех областях, где это необходимо.

Решением правительства была существенно усилена роль главного санитарного врача области. Именно по его рекомендациям областная комиссия сможет принимать решения о закрытии на карантин отдельных населенных пунктов или сфер деятельности.

Виктор Ляшко

Напомним, согласно решению Кабмина о продлении адаптивного карантина до 31 июля были запрещены:

пребывание в общественных зданиях, сооружениях и транспорте без одетых средств индивидуальной защиты;

перевозка в транспорте пассажиров в большем количестве, чем предусмотрено мест для сидения.

Статистика по коронавирусу в Украине по областям

В зависимости от показателей по COVID-19 в каждой области могут усилить или ослабить карантин по:

проведению спортивных, культурных, религиозных и других массовых мероприятий;

деятельности учреждений, оказывающих услуги по размещению;

работе метрополитена;

перевозке пассажиров во всех видах сообщений;

посещению учреждений дошкольного образования;

работе культурных учреждений, фитнес-центров и спортзалов;

деятельности заведений.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине девять областей и Киев не готовы к следующему этапу ослабления карантинных мер. Это Черновицкая, Ривненская, Львовская, Закарпатская, Волынская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Винницкая и Житомирская области, а также Киев.

По состоянию на утро воскресенья, 21 июня, в Украине официально было подтверждены 36 560 случаев коронавирусной инфекции. Из них 735 были обнаружены за прошедшие сутки, что меньше по сравнению с предыдущими днями.