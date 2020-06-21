Усиление карантина с 22 июня: что ждет украинцев
С понедельника, 22 июня, решение об усилении карантина в каждой отдельной области Украины будет принимать местная власть.
При этом регионы, которые находятся в "группе риска" и нуждаются в более жестком карантине, будут определяться в соответствии с новой методикой, разработанной Кабмином. Об этом решении правительства стало известно еще 19 июня.
Одним из ключевых моментов является отказ от показателя инцидентности и переход к использованию других индикаторов.
Так, области, которые не готовы к ослаблению карантина,будут определяться посредством таких признаков:
загруженность коек в учреждениях здравоохранения более 50%;
среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов меньше, чем 24 на 100 тысяч населения в течение недели;
коэффициент выявления случаев коронавируса более 11%;
показатель динамики роста случаев COVID-19 более 10%.
Главный санитарный врач Украины, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко отметил, что решение Кабмина о продлении адаптивного карантина до 31 июля не стоит воспринимать как его смягчение. Он подчеркнул, что с 22 июня будет происходить усиление карантинных мер в тех областях, где это необходимо.
Решением правительства была существенно усилена роль главного санитарного врача области. Именно по его рекомендациям областная комиссия сможет принимать решения о закрытии на карантин отдельных населенных пунктов или сфер деятельности.
Напомним, согласно решению Кабмина о продлении адаптивного карантина до 31 июля были запрещены:
пребывание в общественных зданиях, сооружениях и транспорте без одетых средств индивидуальной защиты;
перевозка в транспорте пассажиров в большем количестве, чем предусмотрено мест для сидения.
В зависимости от показателей по COVID-19 в каждой области могут усилить или ослабить карантин по:
проведению спортивных, культурных, религиозных и других массовых мероприятий;
деятельности учреждений, оказывающих услуги по размещению;
работе метрополитена;
перевозке пассажиров во всех видах сообщений;
посещению учреждений дошкольного образования;
работе культурных учреждений, фитнес-центров и спортзалов;
деятельности заведений.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине девять областей и Киев не готовы к следующему этапу ослабления карантинных мер. Это Черновицкая, Ривненская, Львовская, Закарпатская, Волынская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Винницкая и Житомирская области, а также Киев.
По состоянию на утро воскресенья, 21 июня, в Украине официально было подтверждены 36 560 случаев коронавирусной инфекции. Из них 735 были обнаружены за прошедшие сутки, что меньше по сравнению с предыдущими днями.