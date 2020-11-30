На Прикарпатье коронавирус убил семью депутата, они долго лечились дома: подробности трагедии

На Ивано-Франковщине от коронавируса скончалась почти вся семья местного предпринимателя и депутата. Первой от инфекции умерла его невестка, вслед за ней – сын, а потом уже и супруга. Сам мужчина сейчас в больнице.

Подробне об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Еще в начале ноября в Рогатине на Прикарпатье умерла от коронавируса 43-летняя Марианна Клищ, невестка депутата Ивано-Франковского районного совета Николая Клища. Вслед за ней скончался и ее муж, сын депутата Степан.

"Говорят, что они вроде бы долго лечились дома. У них начались осложнения и уже врачи не смогли их спасти", – рассказывает один из знакомых.

Позже заболела супруга самого депутата – Галина. Она тоже не смогла побороть болезнь. Сам Николай Клищ сейчас находится в больнице.

У Степана и Марианны остались двое детей: 21-летняя Татьяна, студентка одного из ивано-франковских вузов, и младший 15-летний сын Сергей, еще школьник.

Сам депутат, член местной партии "Свобода", совсем недавно прошел выборы. В городе он известен как один из владельцев сети аптек "Калина". Правда, в документах он, как и его супруга Галина, значится как подписант.

Родственники умерших не хотят общаться с журналистами. "Оставьте нас в покое, нам и так тяжело", – ответила одна из них.

"Это были чудесные люди. Даже лучшие, молодые и богатые люди тоже умирают от этой инфекции", – сказала нам одна из знакомых.

Одна из одноклассниц Степана Клища Ирина Гречух написала: "С большой печалью и сожалением мы вынуждены попрощаться еще с одним верным другом, дорогим одноклассником Степаном Клищом. От боли рвется сердце, что с нами уже нет двух прекрасных людей. Их души воссоединились на небесах. Соболезнования деткам, которые остались сиротами, родителям и близким. Вы всегда в наших сердцах".

Степан и Марианна оба были предпринимателями. Марианна, судя по документам, занималась сдачей в аренду недвижимости. Ее супруг Степан поставлял в больницы и детские учреждения маски, респираторы, бесконтактные градусники.

Буквально четыре года назад старшая дочка Марианны и Степана закончила школу с медалью. Мама очень гордилась ею. Под их совместным фото друзья писали, что дочь очень похожа на маму.