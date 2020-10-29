Ушли вслед друг за другом: коронавирус убил всю семью доктора из Винницы. Эксклюзив

В Виннице от коронавируса умерла семья врача: сначала – 92-летняя мама, затем – брат, а через неделю и сам заведующий поликлиникой Винницкой областной больницы им. Пирогова Виктор Колодько.

Похоронят медика в четверг, 29 октября, в селе Капустяны. Друзья и односельчане до сих не могут поверить в смерть доктора. Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Сделали все и даже больше

Как рассказал директор областной больницы Александр Жупанов, Колодько был большим профессионалом, врачом-неврологом.

"Он консультировал всю нашу больницу. Хоть врачи и имеют защиту, но все равно заразиться вирусом возможно. Где он подхватил его, никто не знает. Он лечился с первых же дней болезни, консультировался с инфекционистом. Но в это время уже была тяжело больна его пожилая мама, он как врач понимал, что она в ближайшее время умрет. Поэтому сразу лечь в больницу не мог", – отметил медик.

Виктор Колодько по профессии невролог Depo.ua

"Затем он прошел КТ и увидел, что легкие его поражены. Это очень коварная болезнь, она поражает сосуды, тромбирует их. Он лег в стационар, его состояние ухудшилось. В это время в больнице уже был брат. Сначала брат шел на поправку, и все думали, что он вылечится. Но ему стало резко плохо – и он умер. Для Виктора сделали все, что могли и даже больше. Друзья достали для него лекарство, которого еще нет в Украине, но и оно не помогло. Он умер", – поделился Жупанов.

Друзья не могут поверить в смерть Виктора Колодько. Сайт Винницкой областной клинической больницы

Спортсмен, чемпион мира по футболу

Для всех, кто знал Колодько, его смерть стала неожиданностью. Спортсмен, жизнелюб, отличный организатор. Говорят, он постоянно поддерживал форму, ходил в зал, а еще с молодости играл в футбол.

"Когда мы организовали сборную по футболу среди врачей, он присоединился к нам. У нас была команда ветеранов, туда входят те, кому больше 45 лет. Пять лет назад мы все вместе поехали в Америку, в Лос-Анджелес, там проходил Чемпионат мира по футболу среди команд медиков. И мы стали чемпионами, тогда с нами играл и Виктор Колодько", – рассказал капитан этой команды, врач Олег Щеглов.

Колодько в верхнем ряду второй слева. ufam

Он тоже не может поверить в то, что Виктора не стало. "Весь день у меня перед глазами. Я поверить в это не могу! Он отличный организатор, был главой профсоюза больницы, возглавил поликлинику. Думаю, он просто за собой немного не досмотрел. В то время была больна мама, потом – его брат. И обоими похоронами занимался Виктор сам. Недооценил свое состояние. Говорят, все у него началось с обычного покашливания. В больницу он уже поступил, когда 65% легких были поражены", – отметил Щеглов.

"Хочется выйти в поле и кричать"

В родном селе Капустяны люди тоже очень расстроены известием о смерти доктора. "Вы понимаете, он давно уехал от нас, поехал учиться в мединститут, потом работал в районе, потом – в Виннице. Но он ни на день не забывал о своих односельчанах. Он знал нас тут всех от мала до велика. Если кто-то в селе болел, то собирался и ехал к "нашему доктору" в Винницу. Виктор обязательно выслушивал и направлял человека на обследование и лечение", – рассказывает местная жительница Юлия Дубок.

Тут же в селе жила и мама врача, отец уже давно умер. Женщина только года три-четыре назад перестала держать корову в своем хозяйстве. Уже не могла в свои 92 года за ней ухаживать. А так это была очень хозяйственная семья и детей своих они так же воспитали.

Колодько давно уехал из села, но никого не забывал. vinnitsa.info

"Сейчас хочется выйти в поле и начать кричать, чтобы как-то выплеснуть горе. Все село плачет и скорбит. Столько людей сегодня звонили и плакали из-за смерти доктора", – говорит Дубок.

У брата Виктора были проблемы с сердцем, ранее он перенес операцию по шунтированию. А когда узнал о смерти мамы, то его состояние резко ухудшилось.