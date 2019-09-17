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17 сентября • обновлено в 07:30
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Ушла в школу и исчезла: в Виннице загадочно пропала 11-летняя девочка

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В Виннице утром 16 сентября пропала 11-летняя Ира Катусева. Девочка вышла из дома и отправилась в школу, но не дошла до нее.

Домой Ирина также не возвращалась. Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Винницкой области.

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Девочка живет на улице Андрея Первозванного, а школа находится на улице Келецкой. У ребенка не было при себе телефона. Полиция просит помочь найти девочку и публикует приметы.

Рост примерно 140-145 см, худощавого телосложения, волосы черные до плеч собранные в хвост, глаза темные, была одета в кофту вишневого цвета, черные джинсовые брюки, кроссовки вишневого цвета, имела при себе рюкзак фиолетового цвета с рисунком.

В Виннице пропала девочка

В Виннице пропала девочка

Нацполиция

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Киевщине пропал подросток. Он ушел из дома месяц назад.

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Место
Украина Винница
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