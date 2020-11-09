В связи с невероятным "срачем победителей", разразившимся в ФБ после объявленной в США победы кандидата всех добрых и честных людей против кандидата всех ужасных и злых, я было хотел написать что-то большое и очень грустное. И я конечно это напишу в ближайшее время — я не могу не поделиться ужасом от происходящего. Но мнение — это блюдо, которое надо подавать холодным; пусть постоит.

А пока спасшие мир прогрессоры с прекрасными лицами топят в сортирах антихристов, поддерживавших Трампа или даже просто сомневавшихся в целомудрии и многославности Байдена, произошло событие, которое по трагичности своей много выше, чем разборки за Капитолий; ушел человек, чей вклад в улучшение этого мира несоизмеримо выше суммы вкладов обоих кандидатов на последних выборах в США, умноженной на сто миллионов.

Пройдет много лет, и оба кандидата, впрочем как и президент России, Турции, Председатель Китая и прочие оккупанты новостных лент сегодняшнего дня, будут вспоминаться редко, по специальным поводам и с легкой досадой. А Михаил Жванецкий будет все так же любим — все той же узкой прослойкой никому не понятных и вечно всех раздражающих людей, которые и чувствуют свою ущербность, но всё равно не могут себя заставить лаять стаей и маршировать в ногу даже под самый душеспасительный марш.

И я думаю — а что бы сказал Михал Михалыч по этому поводу? А вот что, наверное:

"Оптимист верит, что мы живём в лучшем из миров. Пессимист боится, что так оно и есть.

Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность друзей.

Если появился кто-то, готовый свернуть горы, за ним обязательно пойдут другие, готовые свернуть ему шею.

Ничего страшного, если над тобой смеются. Гораздо хуже, когда над тобой плачут.

Мыслить так трудно, поэтому большинство людей судит.

Если ты споришь с идиотом, то, вероятно, то же самое делает и он".

RIP Жванецкий. Он говорил: "Или я буду жить хорошо, или мои произведения станут бессмертными. И жизнь опять повернулась в сторону произведений".

Боюсь, что наш мир меняется к лучшему только в одном смысле: сегодня мы готовы перегрызть соседу горло за еще более прекрасные идеи, чем вчера. Если Жванецкий и хотел бы стать не актуальным, вряд ли у него это получится.