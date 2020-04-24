Продукты тоннами идут на помойку, а клиенты "стучат" на мастеров: как украинский бизнес выживает на карантине

Малый и средний бизнес в Украине уже бьет тревогу. Из-за карантина в связи со вспышкой коронавируса их оставили без работы, без средств к существованию. В нескольких городах прошли акции протеста. В Одессе устроили автопробег, требуя не закрывать рынки, в Мелитополе предприниматели протестовали возле городского совета, призывая возобновить их работу.

На сколько еще хватит запаса финансов и терпения предпринимателей, чтобы пережить карантин, пока никто точно сказать не может. У многих уже давно закончились все заначки, и они меняют торговлю на рынке на работу в такси. Другие еще ждут.

Подробнее – читайте в материале OBOZREVATEL.

Урожай выкидывают в помойные ямы

Недавно Верховная Рада приняла ряд норм для упрощения "правил игры" для бизнеса во время карантина: ФОПов освободили от единого социального взноса, отменили налог на недвижимое имущество и плату за землю на март-апрель, упразднили некоторые штрафы и пени, ввели мораторий на определенные проверки… Но для спасения малого бизнеса всего этого оказалось мало.

В Херсонской области фермеры и продавцы рынков уже тоннами выкидывают свой товар в помойные ямы. Весенний урожай овощей пошел под нож.

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"Редиска, молодая капуста, все выкинул. Около 6 тонн. Что сеять теперь – я не знаю. Если карантин продлится и летом, то нет никакого смысла выращивать овощи. Продать их невозможно", – рассказывает фермер с Херсонщины Николай.

Рынок в Херсонской области Скрин видео

Его коллега по несчастью из Николаевской области Андрей говорит, что посадил клубнику, а теперь не знает, что будет с ней делать.

"Она у меня ранняя, в конце мая уже продаю, но, судя по всему, вся эта беда еще продлится минимум до лета", – рассказал он.

Борис Эмельдеш, глава ОО "Всеукраинская профессиональная ассоциация предпринимателей", подтверждает тенденцию: "В Херсонской области есть крупный рынок Великие Копани, куда обычно фермеры привозили свой товар. Теперь все тоннами выбрасывают. Никто не берет, рынки закрыты. В супермаркетах в основном импортный товар, украинский им не нужен. Фактически, если так дело пойдет, то 80% урожая будет уничтожено", — говорит Эмельдеш.

По его словам, больше всего страдают продавцы плодоовощной, молочной и мясной продукции. Те, кто занимается консервацией, изготавливает колбасу, еще как-то потерпят. Но любой товар имеет свой срок годности.

Протест предпринимателей в Одессе 048 ua

"Если карантин продлится еще, то, думаю, половина предпринимателей на рынок не вернется. Некоторые уже пошли работать таксистами. Ведь денежные запасы закончились, а семью кормить как-то надо", – говорит глава ассоциации предпринимателей Эмельдеш.

Александр Мельниченко, еще один представитель ОО "Всеукраинская профессиональная ассоциация предпринимателей", рассказывает, что, несмотря на карантин, с работающих на рынке требуют арендную плату.

"У нас в Одессе есть частный рынок "Союз", который сейчас закрыт. А владелец требует с людей арендную плату. Получается, работать не дают, а деньги плати. У кого-то есть кредиты, долги – все это тоже нужно оплачивать", – говорит Александр.

Открывают брачные агентства и интернет-магазины

Максим Тютюнников, глава правления ОО "Ассоциация представителей малого и среднего бизнеса Киева", говорит, что сейчас 70% маленьких фирм закрываются.

Протесты в Мелитополе РБК

"К нам обращаются за помощью предприниматели. В основном они закрывают свои предприятия. Ведь никакой торговли, предоставления услуг сейчас нет. И хотя штрафы и пеню за просрочку выплаты налогов пока отменили, платить-то налоги все равно нужно. Коллеги не верят, что карантин закончится в мае. И даже после его завершения бизнес сразу ожить не сможет. Люди обеднеют, платить будет нечем, курс доллара поползет вверх", – заверяет Тютюнников.

Правда, преимуществом малого бизнеса является его динамичность, способность быстро сманеврировать и перестроиться. Благодаря этому некоторые предприниматели из-за карантина нашли себя в другой сфере. Руководитель киевской ассоциации рассказывает: "Некоторые переориентировались на доставку еды. Другие открыли интернет-магазины. Одна юридическая компания, например, создала брачное агентство. Весна на дворе, люди все равно хотят знакомиться, влюбляться и жениться".

Такие примеры вдохновляют. Но далеко не все способны быстро подстроиться под новые условия.

Протест в Одессе Vgorode ua

"Человек много лет торговал на рынке, а сейчас вдруг откроет интернет-магазин? Это из области фантастики. Да и чтобы раскрутить этот магазин потребуется много времени", – считает Мельниченко.

Эмельдеш считает, что рынки в Украине нужно открывать.

"Например Япония, Сингапур, Южная Корея, несмотря на то, что они ближе всего были к эпицентру коронавируса, сумели защитить свой бизнес. Та же Беларусь, где все работают. А мы пошли по пути Италии и Испании почему-то", – говорит он.

"Стучат" соседи и клиенты

Нелегко приходится и мелким предпринимателям из сферы обслуживания. Парикмахеры, маникюрши лишились заработка из-за карантина. А на тех, кто пытается нелегально заработать, жалуются в полицию даже собственные клиенты.

Киевлянка Татьяна рассказывает о довольно циничном поступке: "На днях меня сдала клиентка, которую я обслуживала несколько лет. Я сняла себе крохотное помещение в подвале жилого дома и по записи принимала посетителей. Причем только тех, кого знала. Она пришла, обслужилась, а потом вызвала полицию. Теперь мне грозит штраф в 17 тысяч гривен".

И таких историй немало. Кого-то полиции сдают соседи, видевшие, как в салон иногда приходят люди.

"Я работала в маленьком ателье на первом этаже, – делится харьковчанка Анастасия. – Мы с хозяйкой решили, что будем работать подпольно. Постоянные клиентки просили закончить их заказы, да и на лето уже были договоренности. Так бдительная соседка-пенсионерка позвонила в полицию, и нас накрыли. Одна воспитываю ребенка, живу на съемной квартире. Теперь просто не знаю, что делать. Церкви почему-то никто не закрыл, хотя именно там – рассадник коронавируса". Правда, Настя в последнее время нашла выход – ей предложили шить маски на дому. Заработок небольшой, но хоть что-то.

Гниет картошка и растут цены

Что касается других стран, то, например, в Бельгии фермеры из-за карантина вынуждены выливать молоко, потому что продавать его некому. "Гниет картошка, потому что фермеры сейчас не могут ее продавать, нет спроса, кафе, рестораны закрыты. Даже на заморозку ее не отправляют, потому что на это тоже нужны деньги. Кстати, в Бельгии поднялись цены на продукты", – рассказал украинец Никита, который сейчас живет в Бельгии.

В Чехии фермеры тоже просят открыть рынки, потому что им некуда девать свою продукцию, она портится, ее выбрасывают.

В Беларуси, где ничего не закрывали на карантин, фермеры, которые выращивают картошку, тоже жалуются на жизнь. Они говорят, что вынуждены будут выбросить свой товар, потому что границы из-за коронавируса закрыты и им некуда его сбывать. Даже в Россию и Украину не могут продать.

Что касается парикмахерских, то в Италии и Испании тоже действуют подпольные салоны красоты. Обычно они расположены в квартирах. А клиентки приходят туда с собачками, чтобы их на улице не останавливала полиция.

Как видно, малый бизнес оказался между молотом и наковальней: с одной стороны — сокрушительные убытки, невозможность покрыть кредиты и аренду, с другой — недостаток понимания со стороны государства и общества. Всем сторонам ясно, что так продолжаться не может. И очевидно, что решение — за одной из этих сторон, а именно — за властью. Выходом из ситуации могло бы стать смягчение и сокращение карантина, а также стимулирование бизнеса после преодоления пандемии. Впрочем, есть вариант, когда действовать решительно вынуждены будут и сами бизнес, и потребители, они же — рядовые граждане. Но такой исход может быть опаснее коронавируса.

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